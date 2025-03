Sylvie Meis freut sich über Besuch von Sohnemann Damian

Sylvie Meis (46) genießt aktuell einen besonders schönen Moment im Familienleben: Ihr Sohn Damian van der Vaart (18), der mittlerweile 18 Jahre alt ist, hat sie über das Wochenende besucht. Auf Instagram teilte die Moderatorin stolz mehrere Fotos und Videos, die die gemeinsame Zeit dokumentieren. Von Freitag bis Sonntag war der Fußballer, der derzeit bei Ajax Amsterdam spielt, bei seiner Mutter in Hamburg. "Ich bin so glücklich", schwärmte Sylvie in ihrer Story und zeigte sich strahlend an der Seite ihres Sohnes. Für die beiden, deren Alltag vor allem durch Damians Fußballkarriere geprägt ist, war es eine seltene, aber umso wertvollere Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen.

Der Familienbesuch war für Sylvie sichtlich besonders und mit vielen innigen Momenten verbunden. Auf den geposteten Bildern ist zu sehen, wie Mutter und Sohn gemeinsam lachen, kuscheln und ihre morgendlichen Rituale genießen. "Das beste Wochenende, wenn mein Sohn zu Hause ist", schrieb die 46-Jährige zu einem der Schnappschüsse, die pure Harmonie zeigen. Doch die gemeinsame Zeit verging schnell und am Sonntagnachmittag musste sie Damian wieder verabschieden. Begleitet wurde der Abschied von einem emotionalen Fazit der Moderatorin: Sie liebe jede Minute, die ihr Sohn bei ihr sei, fühle sich aber immer wieder traurig, sobald er abreise.

Damian, der aus Sylvies Ehe mit Rafael van der Vaart (42) stammt, lebt seit seinem 14. Lebensjahr nicht mehr bei ihr, um sich ganz auf seine Fußballkarriere konzentrieren zu können. Trotz der Distanz verbindet die beiden eine besonders enge Beziehung, die Sylvie regelmäßig in den sozialen Medien mit ihren Fans teilt. In Interviews hat die gebürtige Niederländerin häufig betont, wie stolz sie auf ihren Sohn ist. Gleichzeitig kämpft sie mit den Herausforderungen des Mutterseins auf Distanz, was sie mit ihrer offenen Art auch anderen Eltern näherbringt. "Er ist mein Alles", ließ sie in ihrer Story verlauten – ein Gefühl, mit dem sich viele Mütter sicher identifizieren können.

Instagram / sylviemeis Damián Van Der Vaart, Januar 2025

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian van der Vaart, als er noch klein war

