Ohne Schnuller geht es nicht: Fiona Erdmann hat kapituliert

Fiona Erdmann (36) hat in ihrer Instagram-Story offen über eine Entscheidung gesprochen, die viele Eltern nur zu gut nachvollziehen können: das Thema Schnuller. Ursprünglich hatte sie sich vorgenommen, ihrem jüngsten Sohn Taj keinen Schnuller zu geben – zumindest in den ersten Monaten. Doch manchmal komme es eben anders als geplant, wie das Model nun ehrlich erklärte. "Die ersten sechs Wochen waren mir einfach wichtig, dass wir keinen Schnuller nutzen", berichtete sie. Wie sie weiter erzählte, habe jedoch das viele Weinen ihres Babys letztlich ihre Pläne geändert: "Manchmal kommen Dinge einfach anders und ich handle immer intuitiv."

Für Fiona war die Entscheidung für den Schnuller schließlich eine große Erleichterung – sowohl für sie als auch für ihren Sohn. Sie berichtete weiter: "Ich habe für mich dann entschieden, dass es für uns beide aktuell einfach besser ist." Während sie bei ihrer Tochter Neyla den Schnuller vermeiden konnte, war dies offenbar bei ihren beiden Söhnen eine größere Herausforderung. Doch Fiona sieht es pragmatisch: "Akzeptanz bringt Gelassenheit. Manchmal funktionieren Dinge nicht so, wie man es sich wünscht, und das ist auch okay."

Fiona, die inzwischen Mutter von drei Kindern ist, gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben als berufstätige Mama. Seit der Geburt ihres ersten Kindes hat sie ihre Community stets offen und ehrlich an den schönen, aber auch herausfordernden Momenten der Mutterschaft teilhaben lassen. Außerdem stellte sie selbstbewusst klar, dass sie sich bei der Erziehung ihrer Kids nicht reinreden lässt. So meinte die 36-Jährige auf Instagram: "Ich entscheide, was für meine Kinder das Richtige ist. Und wenn andere Leute das anders machen, bin ich damit komplett konform."

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe

Anzeige Anzeige