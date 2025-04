"Bares für Rares"-Star Waldi rechnet mit C-Promis ab

Walter Lehnertz (58), besser bekannt als "Waldi" aus der ZDF-Show Bares für Rares mit Horst Lichter (63), hat jetzt im Gespräch mit t-online deutliche Worte für "C-Promis" gefunden. Der 58-jährige Händler, der durch seine Startgebote von 80 Euro und seine unkonventionelle Art Kultstatus erreicht hat, erinnerte sich an eine Begegnung auf einem Event von Harald Glööckler (59). "Da waren auch einige Darsteller aus dem Dschungelcamp dabei", berichtete Waldi. Während die Fans geduldig in der Kälte auf ein Foto oder ein Autogramm der Prominenten warteten, sei keiner von ihnen hinausgegangen, um den Fans diesen Wunsch zu erfüllen. "Diese Überheblichkeit von einigen Menschen in der Öffentlichkeit ärgert mich einfach", kritisiert er.

Waldi selbst zeigte sich damals von einer anderen Seite und nahm sich Zeit für die wartenden Fans. Besonders ein älterer Herr im Rollstuhl blieb ihm in Erinnerung. "Den fragte ich: 'Hör mal Opa, hat einer dieser C-Promis schon ein Foto mit dir gemacht?' Er verneinte. Da meinte ich: 'Geh lieber nach Hause, diese Vögel werden nicht mehr kommen'", berichtet der Antiquitätenhändler. Solche Erfahrungen hätten ihn in seiner Meinung bestärkt, dass einige Menschen im Rampenlicht ihre Fans völlig aus den Augen verlieren: "Diese 'prominenten' Vögel, die auf dicke Hose machen, sind keine fünf Euro wert."

Neben seiner Arbeit bei "Bares für Rares" hat Waldi auch privat und beruflich eine Vielzahl an Projekten am Laufen. Mit "Mord am Schätztag" veröffentlicht er nun bereits seinen zweiten Krimi, wobei er gewohnt bodenständig bleibt. Zudem wird er auch bald in seinem eigenen neuen TV-Format mit dem Titel "Waldis Welt" zu sehen sein. Privat führt er eine glückliche Beziehung mit seiner Partnerin Sonja Burghausen, die er einst in seinem Antiquitätenladen kennenlernte. Bis heute sei Sonja ihm nicht nur privat, sondern auch beruflich eine unersetzliche Unterstützung. Für Walter gilt: Ob vor der Kamera oder im Umgang mit den Fans – Respekt, Authentizität und Dankbarkeit zählen mehr als Ruhm.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

ActionPress / Panama Pictures Sonja Burghausen und Walter Lehnertz, April 2023

