Evelyn Burdecki sagte Dreh wegen Lebensmittelvergiftung ab

So übel endete der Urlaub von Evelyn Burdecki (36). Nach ihrem fröhlichen Spanien-Urlaub, von dem sie sonnige Bikini-Bilder geteilt hatte, hörten ihre Follower plötzlich nichts mehr von der Reality-TV-Bekanntheit. Nun ist klar, warum: Die Blondine erlitt eine schwere Lebensmittelvergiftung, die sie sogar dazu zwang, einen geplanten TV-Dreh abzusagen. "Ich war auf Mallorca und habe direkt am Strand frischen Fisch gegessen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Doch das vermeintliche Urlaubshighlight hatte es in sich – der Fisch war wohl nicht mehr frisch. "Ich glaube, der Fisch lag zu lange in der Sonne. Nachdem ich ihn gegessen hatte, ging's mir einfach nur schlecht", berichtete Evelyn.

Die Symptome ließen nicht lange auf sich warten: Übelkeit und ständiges Erbrechen brachten die Influencerin an ihre körperlichen Grenzen. "Ich habe wirklich überall gebrochen – im Hotelzimmer, im Flieger … Es war einfach nur schlimm", schilderte sie die dramatischen Umstände. Aufgrund ihres Gesundheitszustands musste die ehemalige Dschungelkönigin sogar einen TV-Dreh absagen. "Ich konnte den Dreh nicht wahrnehmen, weil ich so krank war", ließ Evelyn ihre besorgte Community wissen. Mittlerweile ist sie aber zum Glück wieder auf dem Weg der Besserung.

Evelyn ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft: Spätestens 2017 wurde sie durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor einem größeren Publikum bekannt. Auftritte in bekannten TV-Shows wie Let's Dance, Bachelor in Paradise oder Promi Big Brother folgten. Im Jahr 2019 wurde sie im australischen Busch zur Dschungelkönigin gekrönt.

Evelyn Burdecki im Urlaub

Evelyn Burdecki, September 2024

