Wegen Partys: Kelsey Parker hasst es, schwanger zu sein

Kelsey Parker (35), die Witwe des verstorbenen The Wanted-Sängers Tom Parker (✝33), offenbart in einem Interview mit dem Magazin Closer, dass sie keine Freude an ihrer aktuellen Schwangerschaft habe. Die Schauspielerin und zweifache Mutter erwartet ihr drittes Kind – und das erste mit ihrem neuen Partner Will Lindsay. Obwohl sie glücklich sei, ihre Familie zu erweitern, gesteht sie, die Schwangerschaft in vielerlei Hinsicht auch als belastend zu empfinden: "Ich hasse es, schwanger zu sein." Besonders schmerzhaft sei für sie das Gefühl, Dinge wie Partys und gesellige Abende mit Freunden zu verpassen: "Ich verspüre Fomo, [Angst etwas zu verpassen] nicht in der Lage zu sein, mit allen zu trinken oder zu feiern."

Der Verlust ihres Mannes Tom im Jahr 2022, der im Alter von 33 Jahren seinen Kampf gegen Gehirnkrebs verlor, liegt für Kelsey noch nicht lange zurück. Trotz ihres neuen Glücks mit Will und der gemeinsamen Vorfreude auf das Baby sei das Leben für sie weiterhin eine emotionale Achterbahnfahrt. "Mein Leben ist nie einfach, es scheint immer etwas zu sein", erklärt sie dem Magazin. Will, der vergangenes Jahr nach einer zufälligen Begegnung in Kelseys Leben trat, sei ihr jedoch eine große Stütze. Trotz Anfeindungen im Internet wegen ihres neuen Beziehungsglücks gibt Will sich verständnisvoll: "Block die Hater", rate er ihr oft. Ihre beiden Kinder Aurelia und Bodhi sollen ebenfalls begeistert über das Geschwisterchen sein – besonders Aurelia habe schon früh gespürt, dass ihre Mutter schwanger ist.

Toms Verlust hat Kelseys Leben nachhaltig geprägt, doch die Schauspielerin bemühe sich, für ihre Kinder eine glückliche Umgebung zu schaffen. "Unser Haus war so voller Traurigkeit – jetzt ist es voller Freude", sagt sie. Die Kinder seien begeistert von der Nachricht eines neuen Geschwisterchens gewesen, und ihre Tochter Aurelia habe scheinbar schon früh eine Vorahnung von der Schwangerschaft ihrer Mutter gehabt. "Mit acht Wochen hat sie angefangen, mit einem Baby in meinem Bauch zu reden", erinnert sich Kelsey schmunzelnd. Die Familie plant, das Geschlecht des neuen Babys noch vor der Geburt herauszufinden, doch für Kelsey bleibt eines klar: Die Liebe zu Tom wird immer ein Teil von ihr sein – auch wenn nun ein neues Kapitel begonnen hat.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker und ihre beiden Kinder Bodhi und Aurelia, 2023

