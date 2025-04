Spanischer Thriller "Der Gärtner" stürmt die Netflix-Charts

"Der Gärtner" sorgt in den Streaming-Charts für Aufsehen. Kurz nach ihrer Veröffentlichung am 11. April stößt die Miniserie bereits das Erfolgsformat How to Sell Drugs Online (Fast) vom ersten Platz im deutschen Netflix-Ranking. Im Zentrum der sechsteiligen Show stehen Elmer, gespielt von Álvaro Rico (28), und seine manipulative Mutter La China Jurado (Cecilia Suárez). Gemeinsam führen sie ein Gartencenter, das als Tarnung für ein lukratives Auftragsmordgeschäft dient. Dem Protagonisten fällt das Morden eigentlich leicht, da er seit einem Unfall keine Gefühle mehr empfindet. Das ändert sich allerdings, als die charmante Erzieherin Violeta in sein Leben tritt, die sein nächstes Opfer werden soll.

Auch weltweit erfreut sich die außergewöhnliche Serie großer Beliebtheit. In 26 Ländern führt "Der Gärtner" inzwischen die Netflix-Charts an. Auch wenn die Rezensionen der Kritiker gemischt ausfallen, scheinen die Zuschauer begeistert zu sein. "Ich will sofort eine zweite Staffel dieser Show", kommentiert ein Fan unter dem Trailer der Serie auf YouTube. Ein anderer User schwärmt: "Spanisches Fernsehen ist immer pures Gold. Ich werde fast nie enttäuscht."

Der Hauptdarsteller Álvaro könne vielen noch aus der Serie Élite bekannt vorkommen. Darin spielte der heute 28-Jährige den Bösewicht Polo Benavent. In der dritten Staffel der Teenie-Serie wurde seine Rolle allerdings während einer Abschlussfeier ermordet. Zuvor hatten seine Schulkameraden erfahren, dass er hinter dem Mord an ihrer Mitschülerin Marina gesteckt hatte.

Cr. Niete / Netflix Cecilia Suárez und Álvaro Rico in "Der Gärtner"

Getty Images Schauspieler Álvaro Rico

