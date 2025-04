Spoiler: Knackt der "Are You The One?"-Cast den Jackpot?

Bei Are You The One? steht in Folge 21 das Finale an! Nun wird es spannend: Finden die übrigen Kandidaten die restlichen Perfect Matches und knacken sie somit den Jackpot von 190.000 Euro? Ganze vier Paare konnten die Singles zuvor mit der Match-Box-Entscheidung gewinnen – heißt also, sechs weitere müssen noch gefunden werden. Um das zu schaffen, geben sie alles, verlassen sich auf ihre Erinnerungen und gehen alle bisherigen Kombinationen Schritt für Schritt durch. Und in der zehnten Matching Night stellt sich dann heraus: Es hat sich gelohnt – die "Are You The One?"- Kandidaten haben alle zehn Perfect Matches gefunden!

Die ersten vier Matches, die sie bereits zuvor finden konnten, bestehen aus Nadja und Danish, Dino und Deisy, Sinan und Nasti und wenige Stunden vor dem großen Finale, Josh und Camelia. Die in der letzten Matching Night gefundenen Paare sind: Levin und Chiara, Tano und Joanna, Kaan und Anna, Enes und Selina, Tori und Dion, Joshi Josh und Ina. Die AYTO-Kandidaten sind somit um insgesamt 190.000 Euro reicher!

Kandidatin Sophia geht in der finalen Matching Night ohne ihr Perfect Match nach Hause – und somit auch ohne Geld! "Sophia, du fliegst ohne Kohle zurück nach Deutschland", verkündete die Moderatorin Sophia Thomalla (35) zuvor, da das Perfect Match der Siegenerin in der Show nicht gefunden wurde beziehungsweise sie als einzige Single-Dame übrig bleibt – so sind die Regeln. Doch Sophia sieht das ganz gelassen. "Ja, ich seh das ganz locker", meint sie lächelnd. Wer ihr Perfect Match ist, wird sich in der kommenden Woche im großen Wiedersehen herausstellen – und da werden die Fans mit Sicherheit auch weitere spannende Neuigkeiten zu hören bekommen.

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin Sophia Thomalla

"Are You The One?"-Kandidatin Sophia

