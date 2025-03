Erwischt: Sind "Are You The One?"-Levin & Camelia ein Paar?

Bei Are You The One? funkt es zwischen Levin und Camelia. Seit Beginn der aktuellen sechsten Staffel zoffen sich die beiden und finden dann doch wieder zueinander. Doch hat es auch nach Drehschluss bei den beiden Turteltauben geklappt? In den sozialen Medien wird aktuell heiß spekuliert, ob Levin und Camelia ein Paar sein könnten. Immerhin scheinen sich beide im Moment eine Auszeit im Hotel Wöscherhof im Zillertal zu gönnen – das postete er auf TikTok, sie auf Instagram. Mit wem sie ein paar geruhsame Tage im Wellnesshotel verbringen, verschwiegen beide.

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind oder doch nur befreundet, das werden Levin und Camelia so schnell bestimmt nicht ausplaudern. Immerhin wird die aktuelle Staffel "Are You The One?" derzeit noch ausgestrahlt – solange müssen beide über ihren Beziehungsstatus schweigen. Auch auf die Antwort, ob die beiden in der Show ein Perfect Match sind, müssen Fans noch geduldig warten. Der Physiotherapeut und die Influencerin waren zwar bereits in der Matchbox, jedoch nahm ihr Co-Star Dino ein unmoralisches Angebot von Moderatorin Sophia Thomalla (35) an und verkaufte die wichtige Erkenntnis in letzter Sekunde.

Um noch zu gewinnen, muss der aktuelle Cast bis zur letzten Matching Night alle zehn Perfect Matches gefunden haben. Bislang haben sie jedoch nur zwei entdeckt – Danish und Nadja sowie Dino und Deisy. Zudem ist Levin und Camelias Matchbox-Entscheidung nicht die einzige wichtige Erkenntnis, die schon verkauft wurde. In der aktuellen Doppelfolge verkaufen Tori und Tano ihre eigene Matchbox-Entscheidung und stecken sich damit insgesamt 40.000 Euro von der Gewinnsumme für das ganze Team in die eigene Tasche.

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

Instagram / werlevin Levin Werner, Reality-TV-Kandidat

