Nehmen "Are You The One?"-Tano und Tori böses Angebot an?

Das gab es bei Are You The One? noch nie: In der Matchbox macht Moderatorin Sophia Thomalla (35) den Kandidaten Tano und Tori ein unmoralisches Angebot. Sophia bietet den beiden jeweils 20.000 Euro an, ganz egal, wie das Spiel ausgeht. Der Haken an der Sache: Das Geld stammt aus dem Pott für die ganze Gruppe und ob sie tatsächlich ein Perfect Match sind, erfahren die beiden auch nicht. Für Tano und Tori ist das jedoch kein Hindernis, das Duo willigt sofort ein. "Denkst du, die werden sauer sein?", fragt der 23-Jährige, was Tori bejaht. Tano lacht daraufhin laut los: "Denkst du, mich juckt das, ich hab 20.000 Euro!"

Während Tano und Tori mit dem Kichern kaum noch aufhören können, ist der Rest der Gruppe weniger erfreut. Ihre Gewinnsumme – sollten sie am Ende der Staffel alle zehn Perfect Matches gefunden haben – beläuft sich statt 230.000 Euro nur noch auf 190.000 Euro. "Die beiden haben doch die ganze Zeit gesagt, sie wollen es unbedingt wissen! Ohne Spaß, deswegen könnten wir verlieren", macht Anna ihrem Ärger Luft. Die anderen bezeichnen das Verhalten von Tano und Tori als "eklig", "bodenlos", "asozial" und "charakterlos".

Tano und Tori erhielten von ihren Mitstreitern jede Menge Rückenwind. Die beiden werden seit einigen Tagen als Perfect Match gehandelt, weswegen die Erkenntnis aus der Matchbox wichtig gewesen wäre. Während Tori sich eher zurückhält, bekennt Tano vor der Gruppe Flagge. "Wenn ich meiner Mutter einen Urlaub von diesem Geld hole und sie Freudentränen hat, denkst du, mich juckt das, ob 20 Leute hier sauer sind?", macht er seine Prioritäten deutlich.

RTL / Frank Beer Tori, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

RTL "Are You The One?"-Kandidat Tano

