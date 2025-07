Werbepartner zahlen nicht: Trymacs machte Tausende Verluste

Finanzen und Steuern sind bei deutschen Influencern gerade ein großes Thema. Auch im Podcast "Offline + Ehrlich" sprechen Trymacs (30), Varion und Sascha Hellinger (30), besser bekannt als unsympathischTV, über Geld. Dabei geht es vor allem um Verluste, die die Content Creator machen. Ein großes Problem sind dabei vor allem Werbepartner, die nicht zahlen. So erzählt Trymacs seinen Kollegen, dass er durch Werbedeals bereits ordentlich Geld verlor: "Alles zusammen bis heute nicht ausgezahlt: 400.000 Euro." Die Deals werden abgeschlossen, der Streamer macht die vereinbarte Werbung, sieht dann aber kein Geld – die Umsatzsteuer muss natürlich trotzdem gezahlt werden. Zwar hat er ein Recht auf eine Rückzahlung, aber es ist nie klar, wann diese eingeht.

Ganz ähnliche Erfahrungen machte auch Sascha schon in der Vergangenheit. Unter anderem warte er heute noch auf eine Bezahlung von rund 60.000 Euro durch einen Werbedeal: "Habe Werbung für die gemacht – und dann war es weg." Varion musste das aber noch nicht erfahren. Die drei sind sich einig, dass es in der Influencer-Blase oft an vernünftigen Strukturen fehlt, um mit Geld umzugehen. Als Beispiel nennen sie Barzahlungen für Instagram-Storys, die wohl auch immer wieder gang und gäbe sind und meist nicht abgerechnet werden. "Dann schreibst du eine Rechnung über 1.000 Euro, bekommst aber 40.000 in bar – so etwas habe ich schon mitbekommen", erzählt Sascha.

Vielen Influencern fehle es laut den Dreien schlicht an Erfahrung und Wissen, wie man mit Geld umgeht und was so an Steuern gezahlt werden müsse. Besonders problematisch seien junge Influencer, die ihre Einnahmen ohne nachzudenken in beispielsweise protzige Autos investieren, was sie auch im Netz begeistert zeigen – am Ende bleibe nichts für die Steuern übrig. Aktuell soll das Finanzamt in Nordrhein-Westfalen eine ganze Taskforce zusammengestellt haben, denn durch Influencer sind angeblich zuletzt bis zu 300 Millionen Euro Steuern verloren gegangen. Wo genau die Problemfälle liegen, ist nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trymacs beim Baller League Final Four, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / saschahellinger YouTuber Sascha Hellinger, bekannt als UnsympathischTV, im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / trymacs Trymacs in New York City, Juli 2023

Hättet ihr gedacht, dass Creator wie Trymacs so viel Geld durch Werbung verlieren? Nein, ich dachte, damit machen sie am meisten Gewinn. Ja, es war klar, dass das eine unsichere Einnahmequelle ist. Ergebnis anzeigen