Kurz nach Liebes-Outing: Hat sich Anne-Marie etwa verlobt?

Wird Anne-Marie Nicholson (31) schon bald vor den Traualtar treten? Erst vor wenigen Wochen hatte die Sängerin tolle Neuigkeiten verkündet: Die "2002"-Interpretin machte ihre Beziehung öffentlich. Der neue Mann an ihrer Seite ist der britische Rapper Slowthai, mit dem sie auf Wolke sieben schwebt. Jetzt scheint die Blondine bereit für den nächsten Schritt zu sein – denn Anne-Marie wurde mit einem fetten Klunker gesichtet!

The Sun liegen Bilder vor, auf denen die "The Voice"-Jurorin mit einem verdächtig funkelnden Ring an ihrer linken Hand zu sehen ist. Die 31-Jährige war im Londoner Stadtteil Notting Hill unterwegs, als Paparazzi Anne-Marie mit dem auffälligen Schmuckstück erwischten. Der Ring stach besonders hervor, da die Musikerin eher in einem lässigen Look gesichtet wurde und auf eine XXL-Hose und ein weites Hemd setzte.

Die beiden Turteltauben halten ihr Liebesleben weitestgehend privat. Wie sich die beiden Künstler kennengelernt haben oder seit wann sie ein Paar sind, ist noch unklar. Sowohl auf Anne-Maries Instagram-Profil als auch auf Slowthais Profil, der mit bürgerlichem Namen Tyron Kaymone Frampton heißt, sind keine Pärchenbilder vorhanden. Denkt ihr, dass sich Anne-Marie noch dazu äußern wird? Stimmt unten ab!

TikTok / annemarie Anne-Marie Nicholson (r.) und ihr Freund

Instagram / annemarie Anne-Marie Nicholson, Februar 2023

Getty Images Anne-Marie im Januar 2020

