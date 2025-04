Jennifer Saro zieht für ihren Freund Alex nach Dortmund

Jennifer Saro (29) wagt eine große Veränderung. Die Reality-TV-Bekanntheit beendet ihre Fernbeziehung mit Alex Meyer und zieht nun glatt zu dem Borussia-Spieler nach Dortmund. Das verkündet sie jetzt auf Instagram. "Wir ziehen zusammen. Ich ziehe nach Dortmund", schreibt sie in ihrer Story und bestätigt damit das, was viele ihrer Fans bereits vermuteten. Schon Anfang des Jahres hatte sie damit begonnen, sich Wohnungen anzuschauen, jetzt sucht Jennifer zudem nach geeigneten Kitas und Ärzten für ihren Sohn, der sie selbstverständlich begleiten wird. In der nordrhein-westfälischen Großstadt will sie ein neues Kapitel aufschlagen – an der Seite ihres Partners.

Der Umzug bedeutet für die ehemalige Bachelorette und ihren Sohn nicht nur eine Veränderung des Wohnortes, sondern auch des gesamten Alltags. Jennifer muss nämlich nicht nur ihr eigenes Leben von Berlin nach Dortmund verlegen, sondern auch das ihres Sprösslings, der mit dem Prader-Willi-Syndrom lebt und auf ein unterstützendes Umfeld angewiesen ist. Bei dem Syndrom handelt es sich um eine seltene, genetisch bedingte Behinderung mit körperlichen und geistigen Symptomen – im Falle von Jennifers Sohn bedeutet dies, dass er wenig Muskulatur, Skoliose und Bluthochdruck hat. Zudem hat der kleine Junge kein Sättigungsgefühl, was das Thema Ernährung schwierig gestaltet.

Zuvor hatten Jennifer und Alex abwechselnd die 500 Kilometer, die sie trennen, überwunden – und sich positiv über das Konzept einer Fernbeziehung geäußert. So haben es die Influencerin und der Torhüter trotz ihrer vollen Terminkalender geschafft, sich einmal die Woche zu sehen. "Wenn man die richtige Person an seiner Seite hat, schafft man jede Hürde. Die hab ich gefunden", beteuerte Jennifer auf Instagram. Nun scheint das Trio die Distanz hinter sich zu lassen – ein Happy End, auf das ihre Fans sie eifrig begleiten werden.

Instagram / jennifersaro Alexander Meyer und Jennifer Saro

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn im Oktober 2024

