So meistern Jennifer Saro und Alex Meyer ihre Fernbeziehung

Jennifer Saro (29) ist endlich wieder frisch verliebt! Die Ex-Bachelorette ist seit dem vergangenen Sommer mit dem Fußballer Alexander Meyer (33) liiert – unglücklicherweise trennen das Traumpaar aber über 500 Kilometer. In ihrer Instagram-Story stellte die Wahl-Berlinerin allerdings klar: Sie findet es gar nicht schlimm, eine Fernbeziehung zu führen. "Wir kriegen das richtig gut hin und sehen uns auch eigentlich einmal die Woche", freute sie sich. Einmal im Monat nimmt sie sich die Zeit und reist gemeinsam mit ihrem Sohn für ein paar Tage zu dem BVB-Torwart nach Dortmund. Jennifer resümierte: "Wenn man die richtige Person an seiner Seite hat, schafft man jede Hürde. Die hab ich gefunden."

Auch wenn ihre Liebe noch frisch ist, scheint Jennifer mit Alexander den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben. Nachdem sie im Sommer 2024 preisgegeben hatte, wieder jemanden zu daten, hielt sie die Identität des Kickers zunächst streng geheim. Im Oktober lüftete die Influencerin dann das große Geheimnis. Seither zeigen sich die Turteltauben immer wieder zusammen. Erst kürzlich postete sie ein niedliches Video im Netz, das sie und ihren Partner beim Kuscheln auf einem Boot zeigt. "Mich in dich zu verlieben war das Einfachste, was ich je getan habe", kommentierte Jennifer den romantischen Clip.

Eine Sache schätzt Jennifer an ihrem neuen Partner ganz besonders: seinen behutsamen Umgang mit ihrem Sohn. Der kleine Junge, den die stolze Mama im Netz nur "Keksi" nennt, hat das Prader-Willi-Syndrom. Die Behinderung beeinträchtigt die Entwicklung des Zweijährigen und bringt viele verschiedene Symptome mit sich. Alex meistert die Herausforderungen im Umgang mit Keksi laut der Influencerin allerdings mit Bravour: "Er ist super liebevoll zu ihm", verriet Jennifer kürzlich im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und Alexander Meyer, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn im Oktober 2024

Anzeige Anzeige