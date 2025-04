"Bares für Rares"-Waldi bekommt seine eigene Special-Show

Walter Lehnertz (58), besser bekannt als "80-Euro-Waldi" aus der ZDF-Show Bares für Rares, bekommt seine eigene Sendung. Das neue Format mit dem Titel "Waldis Welt" zeigt den beliebten Trödelhändler ab dem 20. April 2025 auf seinem Antikhof in der Eifel und gewährt Einblicke in sein Privatleben – abseits der bekannten Kunst- und Antiquitätengeschäfte. Die erste Folge wird um 14:10 Uhr ausgestrahlt und nimmt den Sendeplatz der "Bares für Rares"-Specials "Händlerstücke" ein. Zusätzlich sind die Folgen laut kino.de auch vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar, zum Auftakt stehen gleich vier Episoden online bereit.

In "Waldis Welt" erleben Fans des Händlers nicht nur seinen Alltag im Antikhof, sondern auch seine kreative Seite. Waldi malt in seinem Atelier Bilder und ist sogar als Romanautor tätig. 2024 veröffentlichte er seinen ersten Krimi mit dem Titel "Mord im Antiquitätenladen". Die beiden verbleibenden Folgen der sechsteiligen Staffel werden im Mai 2025 ausgestrahlt. Trotz des neuen Formats bleiben die regulären Ausgaben von "Bares für Rares" werktags um 15:05 Uhr erhalten. Das ZDF setzt mit der Programmänderung auf die große Beliebtheit des Kult-Händlers, dessen unverwechselbares 80-Euro-Gebot längst Markenzeichen ist.

Hinter den Kulissen wird Waldi in seinem bunten Berufsalltag von seiner Lebenspartnerin Sonja Burghausen unterstützt. Sonja, die als Geschäftsführerin eines Künstlermanagements auch Waldis Interessen vertritt, hält ihm den Rücken frei – sowohl beruflich als auch privat. Über die Beziehung der beiden ist wenig bekannt, da sich das Paar eher zurückhaltend gibt. Trotzdem sorgten seltene gemeinsame Auftritte, wie ein Instagram-Foto von einem roten Teppich, bei seinen Fans für Begeisterung.

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

ActionPress / Panama Pictures Sonja Burghausen und Walter Lehnertz, April 2023

