König Charles kehrt zum Gründonnerstagsgottesdienst zurück

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben heute gemeinsam den traditionellen Gründonnerstagsgottesdienst in der Durham Cathedral besucht. Während Charles im vergangenen Jahr krankheitsbedingt absagen musste, präsentierte sich der Monarch nun wieder an der Seite seiner Frau in bester Stimmung. Die Fans des Königshauses säumten die Straßen, um einen Blick auf das royale Paar zu erhaschen. Bei der Zeremonie überreichte der König laut den Berichten von Daily Mail 76 Männern und 76 Frauen symbolische Geldbörsen als Anerkennung für außergewöhnliches Engagement in ihren Gemeinden. Camilla zeigte sich dabei elegant in einem smaragdgrünen Kleid mit passendem Hut.

Die Royal Maundy-Zeremonie, die ursprünglich biblisch inspiriert ist und auf die Liebesbotschaft von Jesus Christus verweist, gilt seit Jahrhunderten als fester Bestandteil der britischen Monarchie. Im letzten Jahr hatte Camilla den kranken Charles offiziell vertreten und die Tradition fortgeführt. Die kirchliche Geste, die oft auch mit Geschenken an Bedürftige verbunden ist, wurde in diesem Jahr wieder persönlich vom König durchgeführt. Anlässlich des Ereignisses veröffentlichte der Monarch außerdem eine Osterbotschaft, in der er zum Nachdenken über Menschlichkeit und Mitgefühl aufrief. Er sprach von der Fähigkeit der Menschen zu "großer Grausamkeit und großer Güte" und hob die Bedeutung von Liebe und gegenseitigem Beistand hervor.

Dass Charles trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen weiterhin seinen royalen Verpflichtungen nachkommt, wurde in den letzten Monaten deutlich. Selbst ein Krankenhausaufenthalt im März hinderte ihn nicht daran, wieder an öffentliche Termine anzuknüpfen. Entsprechend äußerte sich Camilla gegenüber Hello! bereits zuvor gerührt über die Hingabe ihres Mannes: "Er liebt seine Arbeit, und sie hält ihn am Leben."

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., April 2025

Getty / Chris Jackson König Charles III. und Königin Camilla, April 2025

