Arbeit hilft König Charles während seiner Krebserkrankung

Königin Camilla (77) hat sich kürzlich öffentlich zur Krebserkrankung ihres Mannes, König Charles III. (76), geäußert. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen führt der Monarch seine königlichen Pflichten unbeirrt fort, absolvierte auch in den vergangenen Monaten zahlreiche Termine. Selbst ein kurzer Krankenhausaufenthalt im März, der aufgrund von Nebenwirkungen der Behandlung nötig war, hinderte ihn nicht daran, bald darauf wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Auf einer kürzlich unternommenen Italienreise erklärte Camilla gegenüber britischen Journalisten des Hello!-Magazins: "Ich denke, er [Charles] liebt seine Arbeit, und sie hält ihn am Leben."

Ihren letzten offiziellen Besuch in Italien verbanden Camilla und Charles mit einer privaten Feier ihres 20. Hochzeitstages im Vatikan, bei der sie persönliche Glückwünsche von Papst Franziskus (88) erhielten. Während eines Banketts mit Italiens Präsident Sergio Mattarella (83) zeigte sich Charles humorvoll und scherzte in seiner Rede über den Hochzeitstag: "Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, ein romantisches Candle-Light-Dinner für uns zu veranstalten." Camilla sinnierte zuvor in einem Gespräch mit Reportern über das Geheimnis ihrer langen Ehe. "Was ist das Geheimnis? Ich weiß nicht… wahrscheinlich Freundschaft", sagte sie, unterstrich jedoch auch den vollen Terminkalender der beiden. "Wir sind ständig in unterschiedlichen Richtungen unterwegs, wie Schiffe, die sich in der Nacht kreuzen."

Die Ehe von Charles und Camilla wurde 2005 in Windsor geschlossen, viele Jahre nach ihrer ersten Beziehung in den 1970er-Jahren. Beide waren zuvor bereits schon einmal verheiratet: Charles mit Prinzessin Diana (✝36) und Camilla mit Andrew Parker Bowles. Ihre Verbindung galt lange als umstritten, doch über die Jahre erkannten die Briten die Hingabe des Paares füreinander an. Seitdem Charles im Februar 2024 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, zeigt sich seine Frau Camilla als besonders starke Stütze an seiner Seite.

Getty Images König Charles III., März 2025

Getty Images Königin Camilla im Dezember 2024 in London