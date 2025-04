Netflix-Stars Adam Demos und Sarah Shahi sind wohl getrennt

Zwischen Adam Demos (38) und Sarah Shahi (45) soll es aus und vorbei sein: Die beiden Stars der Netflix-Serie Sex/Life haben sich wohl nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt. Ein Insider berichtet gegenüber Page Six, dass die Trennung bereits vor wenigen Wochen erfolgt sei und die Schauspielerin die Beziehung beendet haben soll. Weder Adam noch Sarah haben sich bisher offiziell dazu geäußert.

Kennengelernt hatten sich die Schauspieler 2020 am Set der mittlerweile abgesetzten Serie und verliebten sich noch während der Dreharbeiten ineinander. Im Interview mit People schwärmte Sarah über Adam: "Ich war wirklich umgehauen von ihm als Person und ich wusste nur, dass ich mehr wollte." Doch auch abseits der Romantik habe das ehemalige Paar viele Gemeinsamkeiten geteilt, darunter die Vorliebe für den gleichen Musikgeschmack und ihre Begeisterung für gute Whiskeys und Tequilas. Auf den ersten Blick wirkte es, als hätten sie die perfekte Basis für eine dauerhafte Beziehung gefunden.

Noch vor einem halben Jahr schien die Beziehung von Sarah und Adam auf einem echten Hoch zu sein. Paparazzi-Fotos vom Comer See brachten damals die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Die 44-Jährige trug einen auffälligen Ring am Finger und heizte damit Spekulationen um eine mögliche Verlobung an. Ihre schwere Verliebtheit zeigten sie demnach auch offen in der Öffentlichkeit. Beide Schauspieler wirkten bei ihrem Spaziergang durch die malerische Kulisse Italiens überglücklich und vertraut. Trotzdem hatte sich das Paar bislang nie öffentlich zu einer möglichen Verlobung bekannt.

Getty Images Adam Demos, Schauspieler

Getty Images Adam Demos und Sarah Shahi im Dezember 2021 in Santa Monica

