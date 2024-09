Sarah Shahi und Adam Demos heizen Verlobungsgerüchte an

Sarah Shahi (44) und Adam Demos (38) sind schwer verliebt und die beiden Schauspieler machen daraus kein Geheimnis. Etwas anders sieht es aber bei Details der Beziehung aus – schon eine ganze Weile wird gemunkelt, die zwei Turteltauben könnten sich verlobt haben. Keiner der zwei Sex/Life-Darsteller bestätigte dieses Gerücht bisher. Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, könnten dieses nun aber weiter anheizen: Bei einem Spaziergang am Comer See fiel den Fotografen ein besonderes Detail ins Auge: Sarah trägt nicht nur eine Tätowierung des Anfangsbuchstaben ihres Liebsten an der linken Hand – sondern auch einen auffälligen Klunker an ihrem Ringfinger.

Hat Adam ihr im romantischen Italienurlaub etwa die Frage aller Fragen gestellt? So wie das Paar herumturtelt, könnte das gut möglich sein. Der Australier und die US-Amerikanerin wirken jedenfalls überglücklich, während sie durch die Straßen von Cernobbio, einer kleinen Stadt etwa 40 Kilometer entfernt von Mailand, schlendern. Verliebt halten sie Händchen und deuten sogar für einen Moment ein gemeinsames Tänzchen an. Dabei sind beide in sommerlich-lässige Outfits gekleidet: Adam trägt zu seiner dunklen Shorts ein schwarzes Sommerhemd, die 44-Jährige kombiniert zu einem kurzen Kleid eine Lederjacke und eine Sonnenbrille in Herzform.

Seit Januar 2021 sind die "The Rookie"-Darstellerin und der 38-jährige Hollywoodstar offiziell ein Paar. Kennengelernt haben sie sich bei den gemeinsamen Dreharbeiten ihrer erfolgreichen Netflix-Serie. Obwohl nicht allzu viel Zeit verging, bis sich bei den beiden Co-Stars in heißen Filmszenen echte Gefühle entwickelten, war es zwischen ihnen keine Liebe auf den ersten Blick. "Es dauerte eine Zeit lang, bis mein Interesse geweckt war. Ich lernte ihn und seine Werte kennen und sah, wie sehr unsere Meinungen zusammenpassten", erzählte Sarah von den Anfängen ihrer Liebesgeschichte im Podcast "Not Skinny Not Fat".

