Noch düsterer: "28 Years Later" releast einen neuen Trailer

Zombie-Fans warten schon sehnsüchtig auf "28 Years Later" – und es gibt neues Futter für die hungrigen Fans: Sony Pictures hat einen zweiten Trailer veröffentlicht. Darin wird deutlich: Dieser Film wird düster und brutal. Nicht nur, dass die Untoten gnadenlos auf die Überlebenden losgehen – Hauptdarsteller Aaron Taylor-Johnson (34) bekommt es auch mit menschlichen Gegnern zu tun. Im Hintergrund ist die Stimme von Co-Star Ralph Fiennes (62) zu hören, die bedrohlich klingt: "Es gibt viele Arten zu sterben, manche sind besser als andere." Spätestens jetzt dürfte den Fans klar sein, dass sie hier Zombie-Horror vom Feinsten serviert bekommen. Der Trailer überzeugt sie: Mit YouTube-Kommentaren wie "Der Trailer sieht brutal aus. Könnte eine würdige Fortsetzung werden" und "Kann es kaum erwarten" zeigen sie ihre Vorfreude. Premiere soll der Film am 19. Juni feiern.

Bei "28 Years Later" handelt es sich um die Fortsetzung der Zombie-Filmreihe, die Regisseur Danny Boyle (68) 2002 mit "28 Days Later" ins Leben rief. 2007 folgte eine erste Fortsetzung mit dem Titel "28 Weeks Later" – danach mussten die Fans sich 18 Jahre gedulden, um endlich eine neue Geschichte aus dem Universum zu bekommen. Verzichten müssen sie allerdings auf den damaligen Hauptdarsteller Cillian Murphy (48). Der Ire arbeitet diesmal nur aus dem Hintergrund mit: Er wurde als ausführender Produzent bestätigt. Zur Besetzung gehören neben Aaron und Ralph auch Schauspielerin Jodie Comer (32) sowie "Young Royals"-Darsteller Edvin Ryding.

Danny kann es offenbar kaum erwarten, seinen Film mit den Fans zu teilen. Auf der CinemaCon vergangenen Monat erklärte er, dass er es liebe, Filme dieser Art zu machen: "Ich liebe immer noch eine Apokalypse auf britische Art. Ich liebe immer noch die Infizierten. Und ich liebe es immer noch, Sachen in die Luft zu jagen." Eine Rückkehr von Cillian, die sich die Fans sehr wünschen, scheint der Filmemacher nicht auszuschließen. Immerhin plant er, mit "28 Years Later" eine neue Trilogie zu starten. "Wie alle guten Dinge im Leben muss man vielleicht ein bisschen warten, bis er auftaucht", teasert Danny an.

ActionPress/CapitalPictures Filmplakat von Danny Boyles "28 Years Later"

Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

