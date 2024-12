Mit Sequel "28 Years Later" startet neue Horror-Trilogie

Zombie-Fans können sich den 19. Juni 2025 markieren: An diesem Tag feiert "28 Years Later", die langersehnte Fortsetzung der beliebten Horror-Reihe, Premiere. Regisseur Danny Boyle (68) kehrt nach über zwei Jahrzehnten zurück, um das postapokalyptische Grauen auf die Leinwand zu bringen. Doch es bleibt nicht bei einem einzelnen Film! Wie Variety berichtet, wird der Streifen den Startpunkt für eine neue Trilogie setzen. Bereits im Januar 2026 soll mit "The Bone Temple" der zweite Teil folgen. Die Handlung des kommenden Films spielt auf einer isolierten Insel, auf der eine Gruppe Überlebender versucht, mit den Schrecken der Infizierten zu koexistieren. Doch ein gefährliches Erkundungsunternehmen ändert alles.

Mit dabei sind im dritten Teil auch einige bekannte Gesichter für Fans der Reihe. Niemand Geringerer als Cillian Murphy (48), der bereits im ersten Film "28 Days Later" als Protagonist Jim die Zuschauer begeisterte, wird wieder in seine Rolle schlüpfen. Unterstützung bekommt er unter anderem von Aaron Taylor-Johnson (34), Jodie Comer (31) und Ralph Fiennes (62), die den hochkarätigen Cast des neuen Horrorspektakels abrunden. Die mysteriöse und bedrückende Story wird ergänzt durch mutmaßlich intensive Szenen, die die düstere Atmosphäre der Filmreihe weiter ausbauen dürften. Damit knüpft Danny direkt an den Geist des Originals an, was bei eingefleischten Fans bereits große Erwartungen weckt.

Fun-Fact für Liebhaber des Zombie-Genres: Bereits der erste Teil der Reihe, "28 Days Later", löste 2002 einen Hype aus und wird bis heute als Meilenstein des modernen Horrors gefeiert. Besonders Cillian erlangte durch seinen Auftritt internationale Bekanntheit. Damals beschrieb der Schauspieler in Interviews den Dreh als "psycho-emotionale Grenzerfahrung". Nun kehrt er – gereift und wieder im Dienste des Survival-Horrors – auf die Leinwand zurück. Fans der Reihe können die Zeit bis zum Start des neuen Kapitels nutzen, um die ersten beiden Filme erneut zu erleben und sich auf das düstere Szenario einzustimmen.

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

