Dschungel-Pierre ist weiteren Realityshows nicht abgeneigt

Pierre Sanoussi-Bliss ist seit vielen Jahrzehnten in der Schauspielbranche tätig. In die Welt des Reality-TVs tauchte der Seriendarsteller aber erst mit seiner erfolgreichen Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp ein. Werden ihn die Zuschauer nun in weiteren Formaten zu Gesicht bekommen? "Mit den anderen Formaten muss ich mich erst mal beschäftigen, ob da irgendwas dabei ist!", erklärt Pierre während einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash und führt aus: "Wie Die Verräter – Vertraue Niemandem! oder so was. Etwas, das mir Spaß machen könnte. Etwas ohne Schlafentzug, ohne Hunger, hygienisch einwandfrei und wenigstens einem Dixi-Klo, das funktioniert – dann würde ich jetzt nie 'nie' sagen. Weil es macht Spaß, das macht es echt."

Vor seiner Zeit im australischen Busch war Pierre ein absoluter Neuling in Sachen Reality-TV und auch "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" war Neuland für ihn. "Für mich ist es so, dass ich das Dschungelcamp und diese anderen Formate eigentlich gar nicht kenne", betont der Schauspieler und erklärt außerdem: "Ich kannte auch das Dschungelcamp nicht in dem Sinne. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe das nie geguckt und das war neu für mich. Das war auch gut, dass ich es vorher nicht geguckt hatte."

Ob Pierres Fans ihn in Zukunft in weiteren Formaten sehen werden, bleibt noch offen. "Nein, ich habe keinerlei Angebote, was Film und Fernsehen angeht", verrät der 62-Jährige während des Gesprächs in Anwesenheit von Promiflash. Aktuell ist er nach wie vor in der Krimiserie "Boom Boom Bruno" zu sehen und wirkt in Berlin am Theater mit. "Kleines Theater am Südwestkorso in "Miss Daisy und ihr Chauffeur". Ich bin nicht Miss Daisy, aber ich habe die ganze Sache inszeniert und ich stehe mit auf der Bühne", merkt Pierre an.

Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

