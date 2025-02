Fast zehn Kilo runter: So geht es Pierre nach dem Dschungel

Am Sonntagabend flimmerte das Finale des Dschungelcamps über die Bildschirme. Pierre Sanoussi-Bliss erkämpfte sich darin den zweiten Platz hinter Lilly Becker (48). Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet er, dass er froh sei, die Wildnis verlassen zu können. Die Diät und die sportlichen Aktivitäten hätten bei dem Schauspieler nämlich ihre Spuren hinterlassen. "Ich habe genau neuneinhalb Kilo abgenommen", berichtet der einstige "Der Alte"-Darsteller. Abgesehen davon fühle sich Pierre gut: "Mir geht es total super, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so weit komme, dass mich so viele Menschen mögen und für mich anrufen."

Im Finale mussten Alessia Herren (23), Lilly und Pierre jeweils eine Dschungelprüfung absolvieren. Die beiden Damen scheiterten an ihren Aufgaben, doch der TV-Star wuchs über sich hinaus. Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) servierten ihm fünf gewöhnungsbedürftige Gerichte, wie zum Beispiel ein Krokodilhoden oder ein Stück Kamelfuß. Der Drehbuchautor verputzte vier von fünf Gerichten in Rekordzeit und erspielte sich und seinen Mitstreiterinnen damit einen leckeren Hauptgang und ein erfrischendes Getränk.

In den 17 Tagen, die Pierre im Dschungelcamp verbrachte, konnte er einige Zuschauer als Fans dazugewinnen. Auch sein Kollege Sam Dylan (34) war bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash ganz hin und weg: "Meine schönste Erfahrung war wirklich, Pierre kennenzulernen." Besonders der ironische Humor und die lockere Art des gebürtigen Berliners hätten dem ehemaligen Prince Charming-Kandidaten seine Zeit im Camp erleichtert.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Dschungelcamp 2025

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

