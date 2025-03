Dschungel brachte Pierre Sanoussi-Bliss keinen Karriere-Push

Pierre Sanoussi-Bliss sicherte sich im diesjährigen Dschungelcamp den zweiten Platz hinter Gewinnerin Lilly Becker (48). Mit seiner authentischen und sympathischen Art avancierte der Schauspieler schnell zum Publikumsliebling der TV-Show. Doch die große Bühne in Australien brachte ihm offenbar keinen erhofften Karriereaufschwung. "Es ist einfach gar nichts passiert", gesteht der 62-Jährige im Gespräch mit der Bild. Obwohl das Dschungelcamp regelmäßig rund vier Millionen Zuschauer anzieht, habe sich kein einziger Produzent bei ihm gemeldet. Ernüchtert fügt er hinzu, dass die deutsche Film- und Fernsehlandschaft für ältere schwarze Schauspieler wenig bis gar keine Plattform biete.

Im Dschungelcamp selbst sparte Pierre nicht mit Kritik an alten Arbeitsverhältnissen. Besonders gegen die Verantwortlichen seiner früheren Serie "Der Alte", bei der er 18 Jahre lang Teil des Casts war, fand er klare Worte. Im Jahr 2015 wurde sein Engagement mit der Begründung eines "Verjüngungswahns" beendet – ein Schlag, den er bis heute nicht vergessen hat. "Du stehst nicht gerne einfach auf der Straße nach 18 Jahren", erklärte er und bezeichnete die Entscheidung als "schrecklich". Aktuell steht der Schauspieler wieder auf der Bühne: Im Berliner Kleinen Theater spielt er gemeinsam mit Ute Lubosch und Matthias Freihof das Stück "Miss Daisy und ihr Chauffeur". Dabei schlüpft er in die Rolle des Chauffeurs – mit einem Augenzwinkern: "Natürlich nicht als Miss Daisy."

Auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash zeigte sich Pierre nach dem Dschungel offen, in Zukunft auch an weiteren Reality-TV-Formaten teilzunehmen. Das sieht der 62-Jährige offenbar aber anders. "Ich sehe mich nicht im Reality-TV. Ich habe im Dschungelcamp nichts weiter gemacht, als ich selbst zu sein. Das ist mir auf Dauer ein bisschen zu wenig", erklärte er gegenüber dem Blatt. In Zukunft will Pierre lieber seiner Arbeit als Schauspieler nachgehen.

RTL Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

