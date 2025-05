Kultboxer Axel Schulz ist Kommentator bei Mega-Boxevent

Am kommenden Sonntag findet in Potsdam ein echtes Highlight für Box-Fans statt. Bei der Internationalen Profibox-Gala treffen mehrere Schwer- und Leichtgewichte aufeinander – und mittendrin Kultboxer Axel Schulz (56). Der Sportler wird das Ganze für die Live-Übertragung von Bild mit seiner Expertise begleiten und kommentieren. Unterstützung bekommt er dabei von Moderator und Kommentator Mark Bergmann. "Ich freue mich, wieder einmal Boxen live zu erleben. Die MBS-Arena in Potsdam ist ein idealer Veranstaltungsort", freut Axel sich schon vorab im Gespräch mit dem Magazin. Einen besonderen Blick hat er dabei auf den Hauptkampf, denn für die Kämpfer Victor Cakiqi und Justin Schwager geht es um die deutsche Meisterschaft.

Boxen schien in den vergangenen Monaten weit über den Profisport hinauszugehen. Dank Events wie Fame Fighting oder dem Promiboxen wurde es auch zur ultimativen TV-Unterhaltung für Reality-Fans. Eine Entwicklung, die Axel eigentlich sehr gut gefällt. "Also, ich finde das generell sehr, sehr gut. Ich finde es toll, dass das Boxen wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt wird", meinte er im Promiflash-Interview im Rahmen der World Burger Tour. Allerdings betonte der ehemalige Schwergewichtsprofi auch, dass das Training alles andere als leicht sei: "Ich glaube, das ist einfach eine riesige Herausforderung für jeden, der bei dem Boxtraining ist. Du bewegst wirklich jeden Muskel, und da lernst du dich wirklich kennen."

Axel ist so etwas wie deutsches Kulturgut, wenn es ums Boxen geht. Er begann schon als Jugendlicher in den späten 70ern mit dem Sport und erarbeitete sich über eine Amateurkarriere mit 98 Kämpfen und 78 Siegen eine Profikarriere. In den 90ern begann Axel als Profi zu boxen. Dreimal kämpfte der heute 56-Jährige in der Welt- und Europameisterschaft im entscheidenden Kampf – der Titel blieb ihm jedoch verwehrt. Als Amateur konnte er 1989 die Europameisterschaft für sich entscheiden. 1999 bestritt er einen harten Kampf gegen Wladimir Klitschko (49), aber der Ukrainer hatte ganz klar die Oberhand, sodass die Richter Axel schließlich aus dem Ring holten. Als Konsequenz zog er sich anschließend aus dem Sport zurück. 2006 versuchte er ein Comeback, konnte aber nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen. Mittlerweile arbeitet er erfolgreich als Experte und Kommentator.

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Schulz im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Vitali Klitschko, Axel Schulz und Wladimir Klitschko in Kitzbühel 2010

Anzeige Anzeige