Ist das Verhältnis von Serkan Yavuz und Eva nicht vorbei?

Eva Benetatou (33) gab zu, ein Verhältnis mit Serkan Yavuz (32) gehabt zu haben, als der noch mit seiner Frau Samira (31) zusammen war. Es habe sich dabei aber nur um eine einmalige Sache gehandelt, betonte die Influencerin. Bild will nun aber Informationen erhalten haben, die das Gegenteil behaupten. Ein Insider aus dem Bekanntenkreis von Eva und Serkan behauptet gegenüber dem Blatt: "Zwischen Serkan und Eva läuft noch was. Das war auch keine einmalige Sache, wie Eva jetzt behauptet. Es gab mehrere Aktionen." Die beiden kennen sich aus der ersten Staffel von The 50 und sollen seitdem eine enge Freundschaft hegen. Doch geknistert hat es angeblich schon früher.

Laut eines Augenzeugen nämlich genau genommen bei einer Party, die zum Release der Realityshow gefeiert wurde: "Es wurde wild angestoßen – und dabei wurde es immer intensiver zwischen den beiden." Angeblich haben die beiden die Feier gemeinsam verlassen. Was an den Behauptungen dran ist, ist derweil nicht bekannt. Bisher meldete sich auch nur Eva zu dem Vorfall – Serkan hält sich nach wie vor bedeckt. Seit der Trennung von Samira und der Enthüllung, dass er sie betrogen hat, ist der Realitystar nahezu aus dem Netz verschwunden.

Das Liebes-Aus von Serkan und Samira machte die zweifache Mutter im Februar offiziell. In ihrem mittlerweile beendeten Trennungs-Podcast ging sie ganz offen mit ihren Gefühlen und auch den Gründen um. Schon hier verriet sie, dass ihre Ehe zerbrach, weil Serkan fremdging. Genaue Details gab es aber nicht – bis vor wenigen Tagen. "Also, man weiß es ja schon, ich habe euch ja erzählt, dass ein Grund der Trennung Betrug war, und jetzt hat sich herausgestellt, dass ich die Person schon mal gesehen habe, mit der betrogen wurde", verriet Samira in ihrem neuen Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira". Nur wenige Stunden später gab Eva ihre verhängnisvolle Nacht mit Serkan zu.

Eva Benetatou, Realitystar

Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

