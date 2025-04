AYTO-Star Pharrell Harrell und Freundin bekommen ein Baby

Es gibt süße Neuigkeiten aus der Reality-TV-Welt. Pharrell Harrell wird erstmals Papa! Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer verkündet die freudige Botschaft jetzt mit einer süßen Instagram-Story: Er veröffentlicht einen Schnappschuss, der ihn und seine Partnerin Jasmin während ihrer Gender-Reveal-Party zeigt. Auf der Aufnahme gibt sich das Paar einen liebevollen Kuss, während sie Schärpen um ihren Körper tragen, auf denen die Worte: "Werdender Papa" und "Werdende Mama" stehen.

Auch die Liebste des Reality-TV-Kandidaten, der einst um das Herz der Schweizer Bachelorette kämpfte, teilt ein niedliches Foto in ihrer Story. Das Bild zeigt, wie die baldigen Eltern einen großen schwarzen Ballon in der Hand halten, auf dem die Worte "Junge oder Mädchen?" zu lesen sind – demnach stehen sie also kurz davor, zu erfahren, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen. Außerdem heißt es: "Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel unseres gemeinsamen Lebens zu beginnen."

Ob sie in wenigen Monaten einen Jungen oder ein Mädchen in den Armen halten werden, bleibt aber noch abzuwarten – das verraten Pharrell und Jasmin zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht. Über die Beziehung der beiden ist ebenso wenig bekannt. Es scheint aber, als habe der Reality-TV-Darsteller endlich das Glück gefunden, nachdem er weder für die Bachelorette Dina Rossi noch für sein "Are You The One – Reality Stars in Love"-Match Zoe Saip (25) bestimmt gewesen war.

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und seine Partnerin bei ihrer Gender-Reveal-Party im April 2025

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell, Reality-TV-Teilnehmer

