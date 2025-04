Sohn oder Tochter? Pharrell Harrell verrät Babygeschlecht

Pharrell Harrell machte erst gestern die süße Ankündigung, erstmals Papa zu werden. Während der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love zunächst nicht verriet, ob er und seine Partnerin Jasmin einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen erwarten, ist es nun endlich bekannt: Sie bekommen einen Sohn! "Wir warten sehnlichst auf dich, kleiner Prinz. Mami und Papi", schreibt er in seiner Instagram-Story zu einem Schnappschuss, der zeigt, wie das Paar während seiner Gender-Reveal-Party einen Ballon platzen lässt, der blaues Konfetti enthält.

Die Freude, in wenigen Monaten einen Sohn in den Armen zu halten, ist riesig. Doch wie Pharrell und seine Freundin deutlich machten, hatten sie keine Präferenz, welches Geschlecht ihr Baby hat. "Unser erstes Baby", schwärmte der einstige Schweizer-Bachelorette-Teilnehmer kurz vor der Bekanntgabe und fügte hinzu: "Wir freuen uns unendlich auf dich. Egal, ob Junge oder Mädchen, du wirst unsere Welt für immer verzaubern. Wir lieben dich."

Die Baby-News teilte der Reality-TV-Teilnehmer gestern ebenfalls auf seinem Social-Media-Account. Er veröffentlichte ein Bild, das ihn und Jasmin während ihrer Gender-Reveal-Party zeigte. Auf der Aufnahme tauschten die beiden einen liebevollen Kuss aus, während sie Schärpen um ihren Körper trugen, auf denen die Worte: "Werdender Papa" und "Werdende Mama" standen. Darüber hinaus war die leicht runde Babykugel der baldigen Mutter nicht zu übersehen.

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und Jasmin, Mai 2024

Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und seine Partnerin bei ihrer Gender-Reveal-Party im April 2025

