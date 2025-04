Sie auch? Amy Slatons neuer Freund will ein gemeinsames Kind

Amy Slaton sorgt mit den neuesten Entwicklungen in ihrem Liebesleben für Aufsehen. In der Auftaktfolge der siebten Staffel der TLC-Serie "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" offenbarte die Reality-TV-Darstellerin, dass ihr neuer Freund sich ein gemeinsames Kind wünscht. Amy, die bereits zwei Söhne aus ihrer vorherigen Ehe mit Michael Halterman hat, gab gegenüber ihrer Schwester Amanda zu, dass Brian sogar ansprach, sie solle in Erwägung ziehen, ihre Eileiterunterbindung rückgängig zu machen. "Er will, dass ich noch ein Baby bekomme", erklärte Amy sichtlich nachdenklich.

Ihre ältere Schwester Amanda zeigte sich bei der Enthüllung alles andere als begeistert. In einem Gespräch warnte sie ihre jüngere Schwester davor, sich zu sehr von ihren Emotionen leiten zu lassen. "Nimm dir Zeit und sei vorsichtig", riet Amanda und betonte: "Oft zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen erst nach ein paar Monaten." In einem separaten Interview während der Episode drückte Amanda ihre Meinung noch direkter aus. Nachdenklich fügte sie hinzu, Amy müsse sicherstellen, dass sie die Entscheidungen nicht zu schnell trifft, gerade nachdem sie so viele persönliche Herausforderungen gemeistert habe.

Amys turbulentes Leben stand in den letzten Monaten bereits mehrfach im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Nach ihrer kürzlichen Scheidung von Michael Halterman und ihrer Verhaftung wegen Drogenbesitzes im September fand die Reality-TV-Persönlichkeit sowohl beruflich als auch privat schwer eine stabile Basis. Ihr neuer Partner Brian war auch in einen Drogenvorfall im Zoo involviert, bei dem Amy von einem Kamel gebissen wurde. Dennoch bleibt offen, ob die Reality-TV-Darstellerin nach all den Herausforderungen in ihrem Leben bereit ist, mit Brian ein neues Kapitel aufzuschlagen. Fans der Serie dürfen gespannt sein, wie sich die Dynamik zwischen den beiden weiterentwickelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige