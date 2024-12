Nach Zwischenfall im Zoo: Amy Slaton erhält Bewährungsstrafe

Amy Slaton (37), geläufig aus der Reality-TV-Serie "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg", hat sich schuldig bekannt, nachdem sie im September in einem Zoo in Tennessee wegen des Besitzes von Drogen verhaftet worden war. Die 37-Jährige einigte sich laut Us Weekly auf einen Deal wegen "einfachen Besitzes", bei dem sie eine zweijährige Bewährungsstrafe auf sich nimmt. Zudem muss sie ein Alkohol- und Drogenbewertungsprogramm absolvieren und eine Geldstrafe von knapp 500 Euro zahlen. Weitere Vorwürfe, darunter Kindesmissbrauch und -gefährdung, wurden fallen gelassen.

Der Vorfall, der zu ihrer Verhaftung führte, ereignete sich bei einem Besuch im Tennessee Safari Park, wo Amy von einem Kamel gebissen wurde. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen aufgrund verdächtiger Gerüche aus ihrem Auto entdeckte die Polizei psychedelische Drogen und Marihuana in ihrem Fahrzeug, in dem sich auch ihre beiden kleinen Kinder befanden. Die Reality-TV-Bekanntheit wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, um die Verletzung durch den Kamelbiss behandeln zu lassen, ehe sie von den Behörden in Gewahrsam genommen wurde. Auch ein Mann namens Brian Scott Lovvorn, der Amy an jenem Tag im Zoo begleitete, wurde wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen. Beide kamen nach einer Kaution in Höhe von rund 9.500 Euro frei und wurden später Hand in Hand gesichtet. Amy, die sich mit ihrem Ex-Mann Michael Halterman die Söhne Gage und Glenn teilt, hatte ihre Scheidung gerade erst im September 2023 abgeschlossen.

Privat hat Amy in den letzten Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Seit ihrem TV-Durchbruch an der Seite ihrer Schwester Tammy in der TLC-Serie "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" hat sie nicht nur einen beeindruckenden Gewichtsverlust dokumentiert, sondern sich auch offen mit den Herausforderungen ihres Familienlebens auseinandergesetzt. Ihre turbulente Ehe mit Michael sowie die Schwierigkeiten, eine Balance zwischen Muttersein und TV-Karriere zu finden, wurden oft in der Serie thematisiert. Nach der Scheidung und den jüngsten Ereignissen bleibt abzuwarten, wie Amy ihre nächsten Schritte gestalten wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, TV-Star

Anzeige Anzeige