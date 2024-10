Amy Slaton teilt erstmals Fotos ihrer Söhne nach Verhaftung

Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Amy Slaton Halterman (36) machte im vergangenen Monat mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam, als sie in einem Zoo verhaftet wurde. Nun meldet sie sich erstmals in den sozialen Medien zurück und teilt zwei Instagram-Fotos ihrer beiden Söhne Gage und Glenn. Auf diesen tragen ihre Jungs jeweils Halloween-Pyjamas mit Motiven des Cartoons "Casper – Der freundliche Geist." Zu ihrer Verhaftung äußert Amy sich jedoch nicht und kommentiert ihren Beitrag lediglich mit: "2024."

Obwohl die TV-Darstellerin weiterhin zu dem Vorfall schweigt, sprechen einige ihrer Fans die Verhaftung an. "Ich hoffe, dass sie sauber ist. Ihre Babys brauchen sie", heißt es beispielsweise. Im September hatten Beamte verdächtige Gerüche aus Amys Fahrzeug wahrgenommen – während sie gerade mit ihren Kindern und Partner Brian Scott Lovvorn einen Tierpark besuchte. Daraufhin wurden die Familienmutter und ihr vermeintlicher Komplize wegen illegalen Besitzes von Suchtmitteln sowie zweifacher Kindesgefährdung angeklagt und festgenommen.

Amy ist mit Brian erst seit ein paar Monaten liiert. Anfang 2024 machte die gebürtige US-Amerikanerin eine Trennung durch und verkündete im Netz: "Gebrochenes Herz in der Silvesternacht! Also, Single für das neue Jahr!" Nur wenige Monate zuvor war auch die Beziehung zu ihrem Ex und Kindsvater Michael zu Ende gegangen. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorging, die Us Weekly vorliegen, soll ihr Noch-Ehemann am 12. März 2023 offiziell die Scheidung eingereicht haben.

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slatons Sohn Gage, Oktober 2024

Instagram / amyslaton_halterman Michael Halterman und Amy Slaton mit ihrem Sohn

