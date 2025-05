Im Gruselhaus mit Totenkopfring: Amy Slaton ist verlobt

Amy Slaton hat eine tolle Neuigkeit zu verkünden: Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit ist verlobt! Ihr Freund Brian Lovvorn machte ihr nach nur fünf Monaten Beziehung einen außergewöhnlichen Heiratsantrag in einem Spukhaus in Kentucky, was in einer Folge der beliebten TLC-Serie zu sehen war. Gemeinsam mit ihren Schwestern Tammy (38) und Misty erkundete Amy die gruselige Attraktion, als Brian plötzlich vor ihr auf die Knie ging. "Amy, ich weiß, wir beide sagten, wir würden das nie wieder tun. Aber meine Liebe zu dir ist verrückt. Willst du mich heiraten?", fragte er sie in einem Skelett-Shirt gekleidet. Amy zögerte keine Sekunde und rief begeistert: "Du weißt, dass ich will!"

Der Antrag wurde mit einem besonderen, ganz nach Amys Stil gewählten Ring gekrönt: ein silbernes Schmuckstück mit zwei Totenkopf-Figuren, die ein Herz formen. Doch es war nicht Brians erster Versuch, Amy zu fragen, ob sie den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen möchte. Schon nach zwei Wochen Beziehung überraschte er sie mit einem grünen Apfel-Ring aus Zucker, den er ihr im Schlaf über den Finger streifte. Amy sagte damals zu, allerdings unter der Bedingung, dass der eigentliche Antrag in einem Spukhaus stattfinden würde. Dieses gemeinsame Faible für das Unheimliche könnte sich auch in der Hochzeit des Paares widerspiegeln, die laut Amy vielleicht schon am kommenden 31. Oktober stattfinden soll – an Halloween, dem vermeintlich gruseligsten Tag des Jahres.

Nach dem Ende ihrer Ehe mit Michael Halterman, mit dem Amy zwei Kinder hat, blickt die Reality-Darstellerin nun optimistisch in die Zukunft mit Brian. Bereits in einer vergangenen Episode von "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" offenbarte sie, dass Brian sich ein Kind mit ihr wünscht, obwohl Amy ihre Familienplanung nach der Geburt ihrer beiden Söhne als abgeschlossen sah. Die Entscheidung, ob sie tatsächlich noch weiteren Nachwuchs haben möchte, werde Amy erst mal gründlich überdenken, denn sie wolle in Anbetracht ihrer vergangenen persönlichen Herausforderungen nichts überstürzen.

Instagram / amyslaton_halterman Brian Lovvorn und Amy Slaton, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / amyslaton_halterman Michael Halterman und Amy Slaton mit ihrem Sohn

