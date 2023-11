Nach Trennung: Amy Slaton stellt ihren neuen Freund vor

Sie ist wieder glücklich verliebt! Amy Slaton Halterman war sechs Jahre lang mit ihrem Partner Michael verheiratet. Einem breiteren Publikum wurden die TV-Persönlichkeiten durch die Show "Unser Leben mit 500 kg" bekannt. 2020 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn Gage das Licht der Welt. Zwei Jahre später durfte er sich über ein kleines Brüderchen freuen. Doch vor rund acht Monaten gaben die Eheleute dann überraschend ihre Trennung bekannt. Nun macht Amy ihr neues Liebesglück öffentlich!

Auf TikTok teilt die Fernsehbekanntheit einige Fotos von sich und ihrem Liebsten. Darauf ist zu sehen, wie die Turteltauben kuscheln und in die Linse lächeln. Auch ihre Kinder scheint ihr Angebeteter bereits kennengelernt zu haben: Auf einigen Fotos hält er ihre Sprösslinge in den Armen. Dazu schreibt Amy "A&A". Unterlegt werden die Schnappschüsse mit dem Song "Baby I Love You" von Gaspar.

Ihre Fans sind von dem Liebesouting begeistert: "Gut für dich, Amy! Du verdienst es, glücklich zu sein", schreibt ein Follower, während ein anderer sich ebenfalls für sie freut: "Amy, du siehst sooooo glücklich aus. Ich finde das toll für dich und deine Jungs."

TikTok / amyhalterman87 Amy Slaton, TV-Bekanntheit

TikTok / amyhalterman87 Amy Slatons Partner

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton Halterman mit ihrem Mann Mike im März 2021

