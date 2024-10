Nach Abnahme: Amy Slaton kann endlich High Heels tragen

Amy Slaton Halterman feierte in einem Clip für eine neue Folge von "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" tränenreich einen Meilenstein. Der Reality-TV-Star erreichte durch seine jüngste Gewichtsabnahme ein lang ersehntes Ziel – und zwar den Traum von High Heels. In dem Video sieht man sie auf einer Shoppingtour, bei der sie mehrere hohe Schuhe anprobiert. "Ich wollte schon immer ein paar Absätze haben, aber ich war nie dünn genug. Wenn man fett und blind ist, kann man das Gleichgewicht nicht halten, also ist es besser, auf dem Boden zu stehen", erklärte Amy.

Der Einkaufsbummel der 37-Jährigen war zwar ein feierliches Erlebnis, doch tatsächlich auf den High Heels zu stehen, war anders als erwartet. "Als ich die dünnen Absätze anprobierte, fühlte es sich unangenehm an. Ich kam mir vor wie ein Kälbchen, das zum ersten Mal zu laufen versucht. Ich habe noch nicht richtig Fuß gefasst", beschrieb der TV-Star das Ereignis. Das Wichtigste bei der Anprobe-Aktion war aber sowieso etwas anderes: "Es setzt gerade ein, dass ich abgenommen habe und den verdammten Absatz nicht kaputtmachen werde. Das ist ein guter Moment."

In der Sendung "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" geht es neben Amy auch um die Abnehmreise ihrer Schwester Tammy Slaton (38). Diese verkündete in einer früheren Folge ihren neuen Gewichtstiefpunkt von etwa 138 Kilogramm, nachdem sie zuvor knapp 330 gewogen hatte. Während Amy bei den Fans einst besser ankam als ihre Schwester, hatte sich das durch Tammys Rekordgewichtsverlust in letzter Zeit geändert. Ein weiterer Grund für Tammys wachsende Beliebtheit ist allerdings auch Amys Verhaftung im vergangenen Monat. Sie wurde nach einem Besuch im Zoo mit ihren zwei Söhnen mit Drogen erwischt und deshalb wegen illegalen Besitzes von Suchtmitteln sowie zweifacher Kindesgefährdung angeklagt.

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, Realitystar

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im August 2023

