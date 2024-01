Kurz nach Beziehungs-Outing: Amy Slaton ist wieder Single!

In Sachen Liebe läuft es bei Amy Slaton Halterman in letzter Zeit nicht so gut! Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit hatte sich erst im Laufe des vergangenen Jahres nach sechs Jahren Ehe von ihrem Mann Michael getrennt. Im Dezember schwärmte der Realitystar dann von seinem neuen Freund Tony. Doch nun ist auch diese Liebe entzweit: Amy und Tony sind getrennt!

Diese Nachricht machte der Social-Media-Star in der Nacht zum neuen Jahr via TikTok bekannt. Dort postete Amy ein Bild von sich, auf dem sie traurig in die Kamera schaut. "Gebrochenes Herz in der Silvesternacht! Also, Single für das neue Jahr! ", lautet Amys Statement. Im Hintergrund hört man die Zeilen des traurigen Songs "Love Is Gone". Den Grund für das plötzliche Liebes-Aus teilte die Zweifachmama ihren Fans bisher nicht mit.

Als sie im Interview mit E! News die neue Beziehung öffentlich machte, erzählte sie, dass sie lange über diesen Schritt nachgedacht habe. "Ich wusste, dass ich es irgendwann machen muss", äußerte die Schwester von Tammy Slaton (37).

TikTok / amyhalterman87 Amy Slatons Partner

Instagram / amyslaton_halterman Amy Slaton, TV-Star

TikTok / amyhalterman87 Amy Slaton, TV-Bekanntheit

