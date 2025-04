Letzte Fotos von Papst Franziskus zeigen ihn sehr geschwächt

Nur wenige Stunden vor seinem Tod empfing Papst Franziskus I. (✝88) am Ostersonntag US-Vizepräsident JD Vance zu einem kurzen Treffen im Vatikan. Das zeigen die letzten Aufnahmen des Verstorbenen, die unter anderem TMZ vorliegen. Sichtlich geschwächt saß der Pontifex in einem Rollstuhl, während das Gespräch in der Residenz Domus Santa Marta stattfand. Vance, der mit seiner Familie auf Italienreise war, überbrachte Ostergrüße und erhielt vom Papst drei große Schoko-Ostereier, einen Rosenkranz und eine Krawatte mit dem Vatikan-Emblem als Geschenke. Die Bilder des Treffens zeigen einen müden Franziskus, dessen Körper durch Krankheit gezeichnet war. Bereits am nächsten Tag verstarb der Papst.

Für den US-Vizepräsidenten war das Treffen mit Franziskus ein emotionaler Moment. Kurz nach Bekanntwerden der Todesnachricht nahm er auf der Plattform X Abschied: "Es hat mich gefreut, ihn gestern noch gesehen zu haben, auch wenn er offensichtlich sehr krank war." Außerdem erinnerte er an eine Predigt des Pontifex, die in den frühen Tagen der Corona-Pandemie besonders berührend für ihn gewesen sei. Am Tag vor dem Treffen mit Franziskus hatte Vance Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin getroffen, um über globale Herausforderungen wie Flüchtlingskrisen, Kriege und Religionsfreiheit zu sprechen – Themen, die dem Papst stets ein besonderes Anliegen waren.

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hatte sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Eine Lungenentzündung, die ihn wiederholt in die Klinik zwang, sowie ein Schlaganfall mit darauffolgendem Herzversagen führten schließlich zu seinem Tod. Bis zuletzt zeigte er jedoch Stärke: Nur einen Tag vor seinem Tod spendete der Papst den traditionellen Ostersegen "Urbi et Orbi" auf dem Petersplatz. Sein Tod am Ostermontag rührte weltweit Millionen Christen, darunter auch König Charles (76) und Königin Camilla (77), die bereits ihrem Beileid Ausdruck verliehen. Franziskus bleibt nicht nur als Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch als mutiger Reformer in Erinnerung.

