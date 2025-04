Papst Franziskus I. ist im Alter von 88 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten von Papst Franziskus I. (88): Der Pontifex ist nun gestorben! Das bestätigt Kardinal Kevin Farrell in einem Statement, das unter anderem Bild vorliegt. "Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet", erklärt er in der kurzen Stellungnahme. Franziskus wurde 88 Jahre alt – weitere Details zu seinem Ableben sind aktuell noch nicht bekannt.

In den vergangenen Monaten kämpfte der Papst mit schweren gesundheitlichen Problemen. So litt der 88-Jährige an einer schweren Bronchitis und später an einer komplizierten Lungenentzündung, weswegen er auch mehrere Wochen in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt wurde. Zwischenzeitlich galt sein Zustand als kritisch, da er unter schwerer Atemnot litt. Ende März konnte er die Klinik allerdings nach fünf Wochen wieder verlassen. Noch am Sonntag zeigte er sich auf dem Petersplatz in Rom, um den traditionellen Ostersegen "Urbi et Orbi" zu spenden.

Der Argentinier war seit 2013 Papst und stand somit an der Spitze der katholischen Kirche. Sein Ableben macht das Osterfest zu einem traurigen Ereignis. "Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere für die Ärmsten und Ausgegrenzten. In großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus, der unendlichen, barmherzigen Liebe Gottes, des Einen und des Dreifaltigen", erinnert Kevin Farrell in seinem Statement weiter an den verstorbenen Franziskus.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Papst Franziskus im April 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Papst Franziskus I.