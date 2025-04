20 Jahre Liebesglück: Das ist Ailtons Ehe-Geheimnis

Über 20 Jahre sind Ailton (51), der ehemalige Fußballprofi, und seine Frau Rosseli Judith Rodriguez bereits ein Paar – und das Geheimnis ihrer langen Liebe? Ganz klar: Zusammenhalt in jeder Lebenslage. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verriet der Sportler: "Ich habe eine tolle Frau. Sie ist eine tolle Mutter. Wir hatten viele schwierige Situationen in diesen 20 Jahren, aber meine Frau war immer an meiner Seite. Sie hat mir so viel geholfen." Besonders stolz zeigte sich Ailton darüber, dass sie gemeinsam eine Familie mit vier Kindern aufgebaut haben.

Der ehemalige Werder-Bremen-Stürmer betonte, wie dankbar er seiner Frau für die bedingungslose Unterstützung sei – und wie sehr er sich auf viele weitere gemeinsame Jahre freue. Kennengelernt hat sich das Paar einst in Mexiko, wo offenbar der Grundstein für ihre bis heute glückliche Beziehung gelegt wurde. Auch in schweren Zeiten habe sich die Familie als starkes Team bewährt: "Unsere Familie ist so stark, und ich hoffe, das bleibt auch so", sagte Ailton.

In diesem Jahr ist Ailton Teil der neuen Staffel von Kampf der Realitystars – und kehrt damit nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2012 zurück ins Rampenlicht. Auf dem Fußballplatz und später im Fernsehen wurde der Brasilianer als lebensfroher Entertainer mit großem Herz und breitem Lächeln bekannt. Trotz allem bleibt sein Lebensmittelpunkt klar: seine Familie. Die tiefe Dankbarkeit gegenüber seiner Frau und der Zusammenhalt mit seinen Kindern geben seinem Leben offenbar Stabilität – und zeigen, dass hinter dem energiegeladenen Entertainer ein echter Familienmensch steckt.

Instagram / ailtonag Ailton und seine Frau Rosseli Judith Rodriguez, Dezember 2022

Getty Images Ailton, März 2004

