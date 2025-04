Nach Pause: Ailton ist bereit für "Kampf der Realitystars"

Der ehemalige Fußballprofi Ailton (51) steht nach jahrelanger Pause vor seinem Comeback im Reality-TV. Der Brasilianer wird in diesem Jahr an der neuen Staffel von Kampf der Realitystars teilnehmen und kehrt damit nach seiner Teilnahme im Dschungelcamp im Jahr 2012 wieder in die Fernsehlandschaft zurück. "Ja, meine letzte Show ist schon ein paar Jahre her – ich brauchte Zeit zum Regenerieren. Und ich denke, jetzt war die Zeit mal wieder reif", erklärt der ehemalige Sportler in einer Pressemitteilung von RTLZWEI.

Mit dieser Entscheidung kehrt Ailton zurück in eine Umgebung, die ihm viele Jahre fern lag. In der Vergangenheit hatte sich der Ex-Fußballer weitgehend aus dem Rampenlicht ferngehalten, um eine Auszeit zu genießen. Doch nun soll "Kampf der Realitystars" eine Plattform für ein neues Kapitel sein. Der prominente Teilnehmer freue sich besonders auf den zwischenmenschlichen Austausch: "Ich hoffe, dass alles gut wird und ich mit den Leuten und den Spielen viel Spaß haben kann." Die Show, bekannt für ihre herausfordernden Spiele und lebhafte Gruppendynamik, ist für ihren Mix aus Persönlichkeiten und Aufeinandertreffen unterschiedlichster Charaktere berüchtigt.

Ailton, der einst von Fans liebevoll als "Kugelblitz" betitelt wurde, erreichte als Fußballer Kultstatus. Besonders glänzte er in seiner Zeit bei Werder Bremen, wo er 2004 sogar als erster ausländischer Spieler die Auszeichnung "Fußballer des Jahres" in Deutschland erhielt. Privat zeigte sich der lebensfrohe Brasilianer in der Vergangenheit oft als Familienmensch, der das Leben genießt. Wie er sich in dem TV-Format schlagen wird und ob er seine Mitstreiter mit seinem Charme und seiner Energie begeistern kann, bleibt abzuwarten. "Kampf der Realitystars" beginnt am 7. Mai und läuft immer mittwochs im TV.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Ailton, "Kampf der Realitystars"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ailtonag Ailton und seine Frau Rosseli Judith Rodriguez, Dezember 2022

Anzeige Anzeige