Kein KDRS-Exit? Annina und Ailton bekommen zweite Chance

Überraschende Wendung bei Kampf der Realitystars: Annina Semmelhaack und Ailton (51), die eigentlich von ihren Mitstreitern in der ersten Stunde der Wahrheit aus der Show gewählt wurden, bekommen noch eine unerwartete zweite Chance. Das Angebot: Beide dürfen als sogenannte Wackelkandidaten in die Sala zurückkehren – allerdings mit dem klaren Deal, dass einer von ihnen das Format am nächsten Abend definitiv verlassen muss. Wer das sein wird, entscheidet sich dann.

Mit dieser Möglichkeit haben wohl beide nicht gerechnet. Positiv überrascht lehnt Ailton das Angebot, als Wackelkandidat in die Villa zurückzukehren, allerdings ab. "Ich kann nicht in der Sala schlafen mit Giuliana (29). Schade, ich will eigentlich auch nicht als erster Kandidat raus, aber was die beiden erzählt haben, das tut mir sehr, sehr weh", gibt der einstige Fußballstar zu verstehen und erklärt auch später gegenüber seinen Mitstreitern: "Ich habe meine Prinzipien und für mich geht das nicht." Die Worte von Giuliana und Stephen Dürr (50) in der ersten Stunde der Wahrheit seien "brutal" gewesen. "Du ziehst das hier alles runter", hatte der Alles was zählt-Star gesagt und das Model drückte sich ähnlich aus: "Wir sind hier nicht bei der Wohlfahrt, du musst abliefern, sehr schwache Leistung." Die zwei entschieden sich dafür, Ailton rauszuwählen, da er ihnen schlichtweg zu langweilig sei.

Annina wiederum nimmt die zweite Chance dankend an – und hat doppeltes Glück: Aufgrund von Ailtons freiwilligem Ausstieg muss die ehemalige Politikerin nicht als Wackelkandidatin zurückkehren und darf sicher in der Sala verbleiben. "Annina, da Ailton freiwillig auf seine Sendezeit verzichtet, darfst du in der Sala bleiben und bist weiterhin im Rennen um den Titel 'Realitystar des Jahres'. Deine Karriere am Starstrand geht weiter", heißt es. Annina will nun noch einmal zeigen, was in ihr steckt!

RTL ZWEI Ailton und Stephen Dürr, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2025

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Annina Semmelhaack

