Im Schneckentempo: Ailton versagt mal wieder bei Wok-WM

Bei der TV total Wok WM am Samstagabend ging es eigentlich rasant zu, nur ein Teilnehmer blieb ziemlich auf der Strecke: Der ehemalige Fußballer Ailton (51), der auch unter dem Namen "Kugelblitz" bekannt ist, machte seinem Namen beim Rennen keine Ehre. Im Einer-Wok schlitterte der Brasilianer langsam in die Kurven und blieb sogar über eine Minute lang mitten in der Bobbahn stehen. Die Zuschauer schauten gebannt auf die amüsante Szene und auch der Kommentator Ron Ringguth (58) konnte sich ein paar humorvolle Bemerkungen nicht verkneifen: "Nein, es ist wieder passiert! Helft ihm doch!"

Als der 51-Jährige begann, sich mit den Händen an der Bahn entlangzuziehen, eilte ihm ein Security-Mann zur Hilfe, der ihn anschubste. Trotzdem kroch Ailton bei einer Geschwindigkeit übers Eis, die kein Problem für sein offenes Visier darstellte, das sich der frühere Werder-Bremen-Spieler noch nicht heruntergezogen hatte. "Jetzt geht es wieder bergab, aber im Schneckentempo", kommentierte auch Ron. Mit dem neuen Schwung ging Ailtons Arsch aber wortwörtlich auf Grundeis: halb auf dem Eis liegend, schepperte er vorwärts, bis er abermals stehen blieb.

Hilflos mit den Armen winkend, wartete er auf Helfer, mit denen er schließlich zu Fuß den Abstieg wagte. Bis die Moderatorin, die Ailton entgegenlief, bei ihm ankam, stürzte er allerdings zu Boden und stemmte sich nur mit vereinten Kräften wieder hoch. Unversehrt stellte sich der "Kugelblitz" der Interviewerin, die ihn auf seine Leistung ansprach. Schon im Jahr 2012 hatte der 120-Kilo-Mann bei der Wok-Wm einen Rekord aufgestellt – und zwar den für die langsamste Zeit. Dass er diesen nun auch noch überbieten würde, hätte niemand gedacht. Ailton nahm diese Tatsache aber gelassen auf und machte, begleitet vom Jubel seiner Fans, die Bahn frei. Die Disziplin gewann schließlich der deutsche Handballspieler Pascal Hens (44).

ProSieben / Willi Weber Promi bei der "TV total Wok WM"

ProSieben/Willi Weber Pascal Hens, Gewinner der "TV total WOK WM 2024"

