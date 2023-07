50. Geburtstag: Was wurde eigentlich aus Ex-Kicker Ailton?

Herzlichen Glückwunsch, Ailton (50)! Begonnen hatte der ehemalige Kicker seine Karriere beim brasilianischen Fußballverein Mogi Mirim DC. Nach zahlreichen Wechseln ging er 1998 nach Deutschland zum SV Werder Bremen. Doch auch dank seiner witzigen Interviews machte er sich einen Namen. Es folgte eine Laufbahn im TV. Heute feiert Ailton seinen 50. Geburtstag! Promiflash gibt einen Überblick über seine vergangenen Jahre.

Der Höhepunkt seiner Fußballkarriere war definitiv die Saison 2003/04: Ailton wurde mit 28 Toren in Deutschland zum Torschützenkönig, gewann mit Werder die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal und wurde zusätzlich als erster ausländischer Spieler zum Fußballer des Jahres gekürt. Nach vielen Stationen bei unterschiedlichen Vereinen klang die Sportlerkarriere des Brasilianers langsam aus. Mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2012 wagte er den Schritt ins Reality-TV. Auch an Stefan Raabs (56) Autoball-WM sowie Wok-WM nahm der heute 50-Jährige teil. Bei Let's Dance ertanzte er 2020 mit Isabel Edvardsson (41) den 12. Platz.

Ailton lebte nach seiner aktiven Spielerkarriere in den USA. Er ist seit 2004 mit seiner brasilianischen Frau Rosalie verheiratet und bekam mit dieser fünf Kinder. Vor rund zwei Jahren entschied sich die Familie, wieder nach Deutschland umzusiedeln und lebt seitdem wieder in Bremen.

Getty Images Ailton, März 2004

Getty Images Isabel Edvardsson und Ailton, Februar 2020

Instagram / ailtonag Ailton und seine Frau Rosalie, Dezember 2022

