Das plant Ailton mit dem "Kampf der Realitystars"-Preisgeld

Ex-Fußballprofi Ailton (51) hat sich für ein neues Abenteuer abseits des Rasens entschieden: Der ehemalige Profikicker nimmt an der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars teil und kämpft in der beliebten Realityshow um den Titel und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Seine Beweggründe sind dabei alles andere als eigennützig. "Ich will natürlich gewinnen. Einen Teil des Geldes würde ich spenden", verrät der gebürtige Brasilianer in einer Pressemitteilung des Senders RTLZWEI.

Der 51-Jährige verfolgt dabei ein ehrenwertes Ziel: die Menschen in seinem Heimatland unterstützen, insbesondere in der Region, aus der er ursprünglich stammt. "Ich komme aus einem kleinen Dorf im Norden Brasiliens, da sind so viele Menschen, so viele Familien, die Hilfe brauchen", schildert Ailton. Der ehemalige Deutsche Meister, der in Europa große Erfolge feierte, hat die Wurzeln und die Härten seines Heimatlandes nicht vergessen und sieht sich nun in der Position, etwas zurückzugeben.

Ailton stand in seiner Karriere unter anderem für Werder Bremen, den FC Schalke 04 und den Hamburger SV auf dem Platz. Er entpuppte sich schon damals als Publikumsmagnet, ob durch seine Tore oder seine herzliche Art abseits des Spielfelds. Auch Jahre nach seiner aktiven Karriere bleibt er durch Auftritte in Unterhaltungsprogrammen und Shows wie Let's Dance oder bald bei "Kampf der Realitystars" präsent. Doch so bunt sein Leben auch sein mag – mit seinem jüngsten Vorhaben beweist er, dass ihm seine Wurzeln wichtig sind und er diese nicht vergessen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / ailtonag Ailton, ehemaliger Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Ailton, März 2004

Anzeige Anzeige

Anzeige