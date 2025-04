Königin Sonja muss wegen Atemproblemen in ein Krankenhaus

Königin Sonja (87) von Norwegen musste überraschend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie der norwegische Palast laut Ekstrabladet mitteilte, wurde die 87-Jährige wegen Atemproblemen mit einer Luftambulanz vom Ferienhaus der königlichen Familie, der Prinsehytta in Sikkilsdalen, ins Rikshospitalet in Oslo gebracht. Der Vorfall ereignete sich kurz nach den Osterfeiertagen, die Sonja in den Bergen verbracht hatte. Weitere Informationen zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand gab der Palast bislang nicht bekannt. Die Königin hatte sich erst vor wenigen Monaten einem medizinischen Eingriff unterzogen.

Anfang des Jahres war Sonja ein Herzschrittmacher eingesetzt worden, nachdem sie beim Skifahren in Lillehammer unter Vorhofflimmern gelitten hatte. Auch ihr Ehemann, König Harald (88), musste sich im März 2024 einer ähnlichen Operation unterziehen und nutzt seither ebenfalls einen Herzschrittmacher. Das Paar, das seit 1991 das norwegische Königshaus repräsentiert, wird für seine Vitalität und Bodenständigkeit geschätzt, zuletzt standen sie jedoch vermehrt aufgrund von gesundheitlichen Angelegenheiten in den Schlagzeilen. Mittlerweile ging Sonja wieder ihren royalen Pflichten nach.

Königin Sonja, die 1968 Harald heiratete und seit über 50 Jahren eine wichtige Rolle im norwegischen Königshaus einnimmt, wird für ihren unermüdlichen Einsatz für humanitäre Projekte geschätzt, ist aber auch für ihre Leidenschaft für das Skifahren bekannt. Trotz ihres hohen Alters genießt sie sportliche Aktivitäten in der Natur und verbringt häufig Zeit mit ihrer Familie in den Bergen. Ihr energischer Lebensstil hat sie in Norwegen besonders beliebt gemacht. In der Vergangenheit meisterte sie gesundheitliche Herausforderungen mit bemerkenswertem Ehrgeiz. Es bleibt zu hoffen, dass die Königin sich bald wieder erholt, um erneut ihre Liebe zur Natur und zum Sport ausleben zu können.

Getty Images Königin Sonja und König Harald, Norwegisches Königspaar

Getty Images Norwegische Königsfamilie mit der norwegischen Skiierin Therese Johaug, März 2025