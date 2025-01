Norwegens Königin Sonja wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Königin Sonja (87) liegt im Krankenhaus. Die Ehefrau von König Harald V. (87) soll am Samstagabend in eine Klinik gebracht worden sein, nachdem sie bei einem Skiausflug über gesundheitliche Probleme geklagt hatte. Angeblich litt die Königin bereits am Vortag unter Herzflimmern. In einer Pressemitteilung gab das norwegische Königshaus laut VG bekannt, dass die Situation nicht als ernst eingeschätzt wird und Sonja sich bei guter Gesundheit befinden soll.

Schon in der Vergangenheit standen Herzprobleme im Fokus der norwegischen Royals. Im vergangenen Jahr wurde König Harald nach einem Urlaub auf der malaysischen Insel Langkawi hospitalisiert. Dort wurde festgestellt, dass sich der Monarch eine schwere Infektion zugezogen hatte. Nachdem Harald bereits dort operiert worden war, brachte man ihn per Krankentransport zurück in sein Heimatland, wo ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Nach dieser Odyssee gab das norwegische Königshaus laut Reuters bekannt, dass der Umfang und die Anzahl der Pflichten des Regenten reduziert werden.

Doch nicht nur gesundheitliche Probleme überschatten die nordeuropäischen Monarchen. Der Skandal um Marius Borg Høiby (27) dominiert weiterhin die royalen Nachrichten. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51) war unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung polizeilich auffällig geworden. In seiner Neujahrsansprache ging Harald auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres ein und erzählte von einer schwierigen Zeit. "Es gehört zum menschlichen Dasein, dass niemand von Schmerzen und Widrigkeiten verschont bleibt", erklärte er laut Bild.

Getty Images König Harald von Norwegen, 2022

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

