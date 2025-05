Nach Atemproblemen: Königin Sonja nimmt ersten Termin wahr

Königin Sonja (87) scheint es gesundheitlich besser zu gehen: Ende April musste die Frau von König Harald V. (88) aufgrund von Atemnot in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einem Termin am Freitag wirkte Sonja nun wieder vollständig erholt. So besuchte sie alleine eine Keramikausstellung, die von Absolventen der nationalen Kunstakademie Oslo zusammengestellt wurde. Ein freudiger Anlass für Sonja, wie die Fotos zeigen, die unter anderem Hello! Magazin vorliegen. Sie interessiert sich für kulturelle Themen und ist professionelle Grafikerin, die Ausstellungen mit verschiedenen Künstlern im Land veranstaltet.

Ende April musste Sonja wegen Atemnot in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Damals teilte der norwegische Königspalast gegenüber Ekstrabladet mit, dass die 87-Jährige wegen akuter Atemprobleme mit einer Luftambulanz vom Ferienhaus der Royals ins Rikshospitalet in Oslo geflogen wurde. Ihr Sohn Kronprinz Haakon (51) konnte bezüglich ihrer gesundheitlichen Probleme aber schon wenig später Entwarnung geben. "Die Tests haben nichts Ernstes ergeben, und darüber sind wir sehr froh. Sie ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, braucht aber noch etwas Zeit, um sich zu erholen", berichtete er dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Norsk rikskringkasting.

Sonja wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert. Bereits Anfang des Jahres musste ihr ein Herzschrittmacher eingesetzt werden, nachdem sie beim Skifahren unter Vorhofflimmern gelitten hatte. Die Operation verlief erfolgreich, sodass Sonja schließlich wieder ihre royalen Pflichten aufnehmen konnte. Zuvor musste auch bei ihrem Mann ein Herzschrittmacher eingesetzt werden. Doch Sonja ließ sich nie unterkriegen – Freunde und Weggefährten beschreiben Sonja als lebensfroh und willensstark, die es trotz ihres Alters versteht, ihre Aufgaben mit Würde und Leidenschaft zu erfüllen.

Getty Images Kronprinz Haakon und Königin Sonja, Juni 2018

Getty Images König Harald und Königin Sonja im Dezember 2024

