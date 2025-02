Königin Sonja kehrt nach Herz-OP zu royalen Pflichten zurück

Königin Sonja (87) von Norwegen hat nach einer Herzoperation ihre royalen Pflichten wieder aufgenommen. Die Monarchin zeigte sich am Donnerstag bei der Eröffnung einer neuen Ausstellung im Queen Sonja Art Stable in Oslo, begleitet von Kronprinz Haakon (51) und ihrer Schwägerin Prinzessin Astrid (92). Die Ausstellung mit dem Titel "An der königlichen Tafel" widmet sich keramischen Kunstwerken und Tischgeschirr, die in den norwegischen Palästen verwendet werden. Einige der Exponate stammen aus dem Jahr 1815. Auf den Fotos, die Hello! vorliegen, trug Sonja ein elegantes blaues Ensemble mit einem beigen Halstuch und wirkte erholt und guter Dinge.

Die Königin war im vergangenen Monat aufgrund von Vorhofflimmern in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Kurze Zeit später unterzog sie sich einer Operation zur Implantation eines Herzschrittmachers. Nach einigen Tagen im Krankenhaus wurde sie entlassen und befand sich bis zum 24. Januar 2024 offiziell im Krankenstand. Der Palast betonte damals in einem offiziellen Statement, dass die Royal die OP gut überstanden habe: "Der Eingriff war erfolgreich, und der Königin geht es gut."

Königin Sonja ist jedoch nicht das einzige royale Sorgenkind: Auch ihr Ehemann König Harald V. (87) musste sich bereits im vergangenen Jahr derselben Operation unterziehen, nachdem er während einer Reise erkrankt war. In den letzten Jahren hatte der 87-Jährige zudem mehrfach mit Infektionen und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, schließt jedoch weiterhin eine Abdankung aus. Nachdem er nach der Herz-OP seine Pflichten wieder aufgenommen hatte, gab der Palast in einer Erklärung, die Reuters vorlag, bekannt, dass es zukünftig aber eine "dauerhafte Reduzierung der Anzahl und des Umfangs" seiner Aufgaben geben wird.

Getty Images König Harald und Königin Sonja im Dezember 2024

Getty Images König Harald von Norwegen

