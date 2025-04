Zweites Wochenende: Diese Outfits floppen beim Coachella

Das Coachella-Festival 2025 hat an seinem zweiten Wochenende nicht nur mit spektakulären musikalischen Auftritten, sondern auch mit fragwürdigen Fashion-Entscheidungen für Schlagzeilen gesorgt. Während einige Stars mit ihren Looks auffielen, weil sie Trends setzten, sorgten andere Outfits eher für Kopfschütteln. Ganz vorne auf der Liste der am schlechtesten gekleideten Prominenten stand laut Daily Mail Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo (38). Der Wicked-Star entschied sich für ein ausgefallenes schwarzes Kleid, von dem lange, weiße Spitzenstoffstücke hingen, die eher an eine alte Gardine als an ein Fashion-Piece erinnerten.

Ebenfalls auf der Liste der stilistischen Fehlgriffe fanden sich Sänger Benson Boone (22) sowie Sängerin Lisa von Blackpink, die deutlich die Erwartungen modischer Eleganz verfehlten. Das K-Pop-Sternchen erschien mit einem übergroßen, schwarzen Puffermantel auf der Bühne, unter dem es fast unterzugehen schien, während Bensons Outfit aussah, als sei der Newcomer Teil einer Art Marschkapelle.

Doch Modepannen hin oder her – für die Stars ist das Coachella nicht nur ein Schaulaufen, sondern auch eine Gelegenheit, sich auszudrücken. So sagte Cynthia in einem früheren Interview mit dem Newsportal, dass für sie Mode immer auch eine Form von Kunst sei. Tatsächlich ist die Schauspielerin bekannt dafür, mit ihren Looks zu experimentieren und dabei bewusst Risiken einzugehen. Auch Lisa, die als Teil von Blackpink weltweit gefeiert wird, nutzt solche Events, um aus ihrer Komfortzone zu treten. Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung ist Aufmerksamkeit schließlich garantiert – egal ob positiv oder negativ. Das Coachella bleibt somit auch 2025 ein Magnet für Modeliebhaber und Fashionkritiker gleichermaßen.

SIPA USA/Daniel DeSlover Lisa von Blackpink beim Coachella, 2025

Getty Images Benson Boone beim Coachella, 2025

