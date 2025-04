Coachella 2025: Das sind die Outfits von Hailey und Co.

Das Coachella Valley Music and Arts Festival ist in vollem Gange, und Kylie Jenner (27), Hailey Bieber (28) und Cardi B (32) zählten zu den bestangezogenen Stars des ersten Wochenendes. Die alljährliche Feier in der Wüste Kaliforniens lockte wieder zahlreiche Prominente an, darunter Supermodels, Musiker und Influencer. Kylie erschien in einer tief ausgeschnittenen, knallgelben Latexrobe, die im Rahmen einer Party für ihre Sprinter-Cocktails bewundert werden konnte. Hailey hingegen präsentierte eine schwarze Minikleid-Kreation mit offenem Rücken, während Cardi bei ihrem Auftritt beim Revolve Festival in einem schimmernden blauen Outfit inklusive passender Lederjacke und flauschigen Stiefeln glänzte.

Der erste Coachella-Abend wurde von Lady Gaga (39) eröffnet, die das Publikum mit einem spektakulären Set begeisterte. Neben prominenten Auftritten von Stars wie Green Day und Post Malone (29) war das Festival auch eine Bühne für viele Marken. Hailey nutzte die Aufmerksamkeit, um ihre "Rhode" Skincare-Linie zu promoten, während Kendall (29) Fans zu ihrem neuen Getränk einlud. Für zusätzliche Überraschungsmomente sorgte Blink-182-Star Travis Barker (49) mit seiner Tochter Alabama (19), die ein leuchtendes, sehr freizügiges Kleid trug.

Neben den beeindruckenden Musikeinlagen und auffälligen Outfits waren besonders die privaten Verbindungen der Stars ein Gesprächsthema. Während Gerüchte über eine Ehekrise zwischen Hailey und Justin Bieber (31) kursierten, strahlte das Model in seiner Coachella-Garderobe und zeigte sich unbeeindruckt von den Spekulationen. Kylie wurde bei der Veranstaltung nicht mit ihrem Ex Travis Scott (33) gesehen, der ein Hauptact des Festivals war, sondern mit ihrem neuen Partner Timothée Chalamet (29). Cardi präsentierte sich gewohnt extravagant – ihre auffälligen Looks und Outfits sind seit Jahren ein Statement in der Musik- und Modewelt und immer wieder Gesprächsthema ihrer Anhänger.

Getty Images Coachella Riesenrad bei Sonnenuntergang

Getty Images Cardi B im Mai 2024

