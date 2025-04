Pamela Anderson versucht sich als Theaterschauspielerin

Pamela Anderson (57) kehrt zurück ins Rampenlicht, diesmal jedoch auf die Theaterbühne! Nach dem durchschlagenden Erfolg ihrer Filmrolle in "The Last Showgirl", für die sie sogar für einen Golden Globe und einen Screen Actors Guild Award nominiert wurde, wird die Schauspielerin diesen Sommer beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts zu sehen sein. Pamela übernimmt eine Rolle in der Neuinszenierung von Tennessee Williams' Klassiker "Camino Real", wie People berichtete. An ihrer Seite spielt Nicholas Alexander Chavez (25), bekannt aus der True-Crime-Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story". Die Premiere ist für den 19. Juli geplant, die Inszenierung läuft an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden bis Anfang August.

Die surrealistisch angelegte Handlung von "Camino Real" dreht sich um Kilroy, einen amerikanischen Seemann, der in einer mysteriösen und bizarren Stadt eine Vielzahl von Begegnungen hat – darunter mit fiktiven und historischen Figuren wie Don Quixote und Casanova. Pamela wird Marguerite Gautier verkörpern, bekannt aus Alexandre Dumas' Roman "Die Kameliendame". Diese Rolle markiert Pamelas zweite Theatererfahrung, nachdem sie 2022 als Roxie Hart in "Chicago" ihr Broadway-Debüt gab. Regie führt Dustin Wills, und neben Pamela und Nicholas wurde auch Schauspielerin Whitney Peak, bekannt aus "Hocus Pocus 2", als Teil des Ensembles bestätigt.

Nach Jahrzehnten vor der Kamera feiert Pamela Anderson in den letzten Jahren ein beeindruckendes Comeback, das weit über ihre Rolle in der Kultserie Baywatch hinausgeht. Ihre Darstellung der Shelly Gardner in "The Last Showgirl" wurde von Kritikern als eine ihrer besten Leistungen bewertet. Bereits in einem früheren Interview in der TV-Sendung "The Graham Norton Show" erklärte sie, wie sehr sie ihre neue künstlerische Freiheit genießt. "Ich habe das Gefühl, es gibt noch so viel, was ich zeigen kann", teilte sie in der Vergangenheit mit. Das Publikum darf also gespannt sein, wie die talentierte Schauspielerin ihre Karriere weiter ausbaut – sei es auf der Bühne, im Film oder in ihrem nächsten Projekt, einer Rolle in der Neuauflage von "Die nackte Kanone" an der Seite von Liam Neeson (72).

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Getty Images Pamela Anderson bei der Premiere von "The Last Showgirl" in Zürich

