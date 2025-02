Pamela Anderson begeistert mit ihrem Showgirl-Comeback

Pamela Anderson (57) feiert ein fulminantes Comeback in der Filmwelt. Die kanadische Schauspielerin und ehemalige Baywatch-Ikone hat in dem Independent-Film "The Last Showgirl" die Rolle der Shelly Gardner übernommen, einer erfahrenen Showgirl-Darstellerin, die vor einem Wendepunkt in ihrem Leben steht. In der TV-Sendung "The Graham Norton Show" erzählte Pamela begeistert von den Dreharbeiten, die gerade einmal 18 Tage dauerten: "Es war wild und aufregend, und ich habe den Moment wirklich genossen. Die Geschichte ist sehr berührend und überhaupt nicht ausbeuterisch." Kritiker loben ihre Darstellung überschwänglich, und Pamela wurde bereits für einen Golden Globe sowie einen Screen Actors Guild Award nominiert.

Der Film erzählt von Shelly, die nach drei Jahrzehnten auf der Bühne mit der Absetzung ihrer Show konfrontiert wird und sich ihrer ungewissen Zukunft stellen muss. Pamela zog zahlreiche Parallelen zwischen ihrer eigenen Lebensgeschichte und der ihrer Figur: "Ich hatte so viel Mitgefühl für sie und habe mich in sie verliebt", verriet sie ebenfalls in der Sendung. Spannend sei für sie auch die Vorbereitung auf die Rolle gewesen, die unter anderem durch ihre Erfahrungen als Roxy in dem Broadway-Musical "Chicago" inspiriert wurde. Neben Pamela gehören Stars wie Jamie Lee Curtis (66), Billie Lourd (32), Dave Bautista (56) und Brenda Song (36) zur Besetzung des Films, der aufgrund einer einfühlsamen Inszenierung und Thematik bereits für Gesprächsstoff sorgt.

Abseits der Arbeit an "The Last Showgirl" blickt Pamela auf eine beeindruckende Karriere zurück. Nach ihrem Durchbruch in der Kultserie "Baywatch", durch die sie als CJ Parker zum globalen Superstar wurde, und ihren späteren Engagements auf der Theaterbühne scheint die Schauspielerin mit ihrem aktuellen Projekt einen neuen Abschnitt in ihrem Leben gefunden zu haben. "Ich fühle, dass ich noch so viel mehr zeigen kann und gerade erst an der Oberfläche kratze", verriet sie im weiteren Gespräch. Neben ihrer Schauspielkarriere widmet sich Pamela auch ihrer Leidenschaft für das Schreiben – zuletzt arbeitete sie an einem Kochbuch, in dem sie ihre Liebe zu hausgemachten Kreationen wie eingelegtem Gemüse teilt.

Getty Images Pamela Anderson bei der Premiere von "The Last Showgirl" in Zürich

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

